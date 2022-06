Myles Turner est certes un joueur NBA, il n’en reste pas moins un être humain comme tout le monde, il a ses passions personnelles. L’une d’entre elles ? Construire des pièces gigantesques en Lego. Il s’est même offert une réplique de sa propre personne version Dark Vador. Vous faites ce que vous voulez de ça hein.

– « Myles, tu fais quoi après le match ? Parce qu’avec tous les gars on a prévu d’aller boire un petit coup en terrasse, histoire de faire de la cohésion. »

– « Désolé les gars, j’ai Lego »

Sympa l’excuse. Comme ça ne suffit pas à Myles Turner de passer ses soirées à faire du chantier dans les raquettes de NBA, il fait des heures sup’ chez lui pour assouvir ses envies de construction. Il s’est déjà farci le Titanic il y a quelques temps, la preuve que le gars est loin d’être un rigolo qui aide de temps en temps le fiston à boucler la caserne des pompiers ou la poste. Non, le bonhomme s’attaque direct à Jack et Rose, pas le temps. D’ailleurs, plus le time pour les bateaux non plus, il est temps de se faire plaisir en mode égo-trip. Passé par un artiste spécialiste des statues en Lego, Myles Turner s’est donc offert une réplique à taille réelle de lui-même en mode Dark Vador. On se dit que se lever en plein milieu de la nuit pour aller aux toilettes à moitié dans les vapes et croiser cette statue pourrait provoquer des crises cardiaques… Après, voir qu’un gars comme Turner partage ouvertement sa passion sur ses réseaux montre bien qu’il est à fond dans son trip. Et ça, c’est plutôt sympa, les vibes envoyées sont bonnes même si le hobby reste WTF.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Myles Turner (@turner_myles)

D’ailleurs, c’est une passion qui prend du temps. On vous a parlé de simples heures sup’, mais on aurait mieux fait d’évoquer un CDI à temps complet. MT confie dans son post qu’il a fallu plus de 1000 heures de boulot pour boucler la statue, c’est ça d’aimer le détail et les choses bien faites. Allez, on taquine mais Myles n’est pas le seul à avoir des trips perso un peu décalés. On va même dire que le sien reste relativement gentil. La NBA a par le passé connu son lot de joueurs aux passions parfois… très cheloues. Dans un papier remontant désormais à dix ans, Bleacher Report a présenté la liste des kiffs les plus zarbi de la ligue, accrochez-vous bien. On y apprend que Ron Artest est un fan des interventions dentaires (???), que Kevin Love aime beaucoup se déguiser en Elmo et que Tim Duncan passe ses soirées à jouer à Donjons & Dragons, un jeu de rôle sur table. Attendez deux secondes, notre WTFomètre est en train de fumer.

Et voilà, vous avez votre dose de n’importe quoi pour la journée. On ne sait pas si Myles Turner a prévu de se battre en duel avec son alter égo fait de petites briques, mais ce qui est sûr c’est qu’il se fait plaisir avec tout ça… et c’est bien là le principal.

Sources : Instagram @turner_myles / Bleacher Report