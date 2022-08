Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Pacers ont décidé de s’évader. On pourrait même dire que vu la gueule du roster, les vacances vont durer plusieurs années dans l’Indiana.



NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Myles Turner

On commence facile pour se chauffer les mimines. Quelle que soit la saison, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il fasse 40 degrés à l’ombre, Myles Turner n’a de toute façon d’yeux que pour ses Lego. Ah vous n’étiez pas au courant ? Bon déjà on vous conseille une petite session rattrapage made in TrashTalk, et ensuite sachez qu’on ne parle pas de construire le pot de fleurs à mettre à côté du chien dans la ferme à 16,99 euros. Non non, Myles est actuellement en train de construire la réplique parfaite d’un Boeing 777 aka « Triple Seven« . Quinze millions de pièces avec un seul objectif en tête : réellement décoller pour vite fuir cette franchise infâme qui ne veut de toute façon plus de lui. Et là on est très sérieux.

Tyrese Haliburton

Quelques jours seulement après que le general manager des Pacers Chad Buchanan ait affirmé qu’il pourrait « devenir le prochain Reggie Miller », Tyrese Haliburton a complètement changé. Du gamin humble et classe que l’on connaissait, il ne reste rien. C’est simple, le guard se prend vraiment pour Reggie, et agit ainsi en conséquence. Dans l’Indiana, il se permet par exemple de partir des restaurants sans payer car pensant être invité ou encore d’intervenir sur TNT alors qu’on ne lui a rien demandé. Les rumeurs disent même qu’en se baladant dans New York, il aurait étranglé un passant sans aucune raison. Il va quand même vite falloir redescendre avant qu’une catastrophe n’arrive.

Buddy Hield

Pour Buddy, les racines c’est important. Aucune hésitation quant au choix de sa destination de vacances cet été : direction les Bahamas, dont il est originaire. Alors oui, c’est sûr que ça a plus de gueule que vous qui êtes obligés de descendre dans le Cantal pour retrouver vos grands-parents qui vivent à côté d’Aurillac, mais Hield n’y retourne pas seulement pour se tourner les pouces. Avec la fondation qu’il a créée, ce dernier a notamment organisé et participé à l’édition 2022 de son Just JUMP Camp & Clinic, l’occasion d’également s’entraîner sur la plage mais aussi de s’y baigner. Pas de vannes ici mais juste un peu de soleil, de sourires et d’humanité, parce que ça aussi ça fait du bien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Buddy Hield (@buddylove242)



Daniel Theis

Daniel a du pain sur la planche cet été. Avec l’EuroBasket 2022 que son pays, l’Allemagne, accueillera d’ici une semaine, l’intérieur se doit d’arriver au top de sa forme pour porter haut les couleurs de son pays. Bon, ça risque d’être compliqué étant donné que ce dernier, tout comme Dennis Schröder, est obligé de faire une petite pause en raison d’une blessure. Bien sûr, on lui conseille de bien prendre le temps de se reposer pour revenir lorsqu’il sera vraiment prêt. Et on ne dit pas ça parce qu’on joue les Germains en ouverture de la compétition le 1er septembre. Non, ça ne nous ressemble pas…

T.J. McConnell

Le mec est tellement collant sur un terrain qu’il ne serait pas étonnant d’apprendre qu’il est pickpocket lors des vacances d’été. En fait, T.J. McConnell est le joueur NBA le plus accessible au monde puisqu’il adore glander à Poissonnière sur la ligne 7 pour vous piquer votre porte-monnaie discretos le matin quand vous êtes encore arrachés à cause de la mine d’hier soir. Faut croire que ça ne paye plus assez d’être le chien de garde d’une franchise de fermiers.

Chris Duarte

C’est marrant parce que comme beaucoup d’autres joueurs NBA, Chris Duarte a voulu mettre une vidéo de lui en train de dribbler pour montrer un peu ses handles façon bien été bien workout plein de sueur. Alors sur le principe c’est très bien hein on valide, mais encore faudrait-il que la vidéo soit impressionnante. Nan parce que c’est pas car tu dribbles fort devant toi sur un montage ultra rythmé que t’arrives à faire du Kyrie Irving. Va falloir plus charbonner que ça garçon. Comment ça on est jaloux ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christopher Duarte (@christheoretduarte05)



Bennedict Mathurin

Avec un blaze aussi stylé, Bennedict Mathurin est forcément en train de manger dans des restos de luxe, dégustant ainsi les mets les plus exquis, concoctés par les chefs les plus réputés du monde. Avec un blaze aussi pourri, Bennedict Mathurin est forcément en train de nettoyer les écuries de son seigneur, à l’instar des valets au Moyen-Âge, qui portaient exactement le même nom que lui. On ne savait pas laquelle était la plus juste, alors on a décidé de vous mettre les deux versions.

Goga Bitadze

Bonne nouvelle pour Goga qui a obtenu le feu vert des médecins pour rejoindre la Géorgie en vue de l’EuroBasket, l’occasion pour lui de retrouver un autre NBAer : Sandro Mamukelashvili. Vous rigolez mais avec 4m24 pour 220kg au cumulé, on est sur l’une des raquettes les plus costaudes de la compétition. Ça serait marrant de voir ce qu’elle donnerait contre Rudy Gobert et Joel Embiid. Nan on rigole. Mais imaginez quand même.

Jalen Smith

Félicitation à Jalen qui a officiellement fait sa demande en mariage à Kayla, sa future femme donc. Voilà voilà… Oh et puis merde. On est désolé de s’attarder sur ce genre de détails mais vous noterez que même à genou le garçon est presque aussi grand que sa dulcinée ! Même histoire lorsqu’il s’agit de caler ses 2m08 sur la photo de belle-famille. Nan c’est trop il y a un étage de différence, elle doit prendre l’ascenseur pour le regarder dans les yeux, y’a pas à être aussi grand Jalen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jalen Smith (@thejalen_smith)



Lance Stephenson

Oui on sait, Lance « GOAT » Stephenson est encore agent-libre et n’a pas du tout resigné à Indiana. Mais on en a rien à foutre, car même sans y être, il reste le plus Pacers des Pacers. Les vacances de Lance ? Concours de Air guitar dans un ranch aménagé en salle de concert de fortune où plus de vaches assistent au show que de spectateurs et petite baignade oklm dans la piscine de LeBron à LA pendant qu’il s’absente. Heureusement qu’il y a des choses qui ne changent pas.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on vous conseille quand même d’éviter McConnell ou Haliburton si vous ne voulez pas vous retrouver en GAV. Par contre on ne dirait pas non à un petit week-end avec Lance ou Myles. Wow, on vient de se rendre compte que ça n’aurait pourtant rien à voir.



Sources texte : Instagram / Twitter / Notre machiavélique imagination