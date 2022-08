Dans la catégorie des futures stars de NBA, Tyrese Haliburton est en très bonne place. Débarqué un peu à la surprise générale dans l’Indiana en février dernier, le génial meneur a déjà fait ses preuves avec les Pacers et à l’aube d’une nouvelle ère la franchise d’Indianapolis croit en ses rêves avec à sa tête un tel talent. No blasphem mais le GM Chad Buchanan a même lâché le nom de Reggie Miller pour évoquer la legacy potentielle de son nouveau franchise player. La pression dans les pneus, un peu.

Avec 17,5 points et 9,6 passes de moyenne en 26 matchs, Tyrese Haliburton a réussi ses débuts avec les Pacers. A 22 ans (ou plutôt 5 ans et demi puisque bibou est né un 29 février), le meneur possède déjà les clefs du tracteur local et le futur s’annonce radieux tant qu’il est dans les mains du petit génie. Les Pacers sont en reconstruction et c’est un euphémisme (Tyrese, Bennedict Mathurin et Chris Duarte sont en front, Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon sont partis et Myles Turner et Buddy Hield pourraient les imiter), peu de pression du résultat donc et ce postulat pourrait donc aider Tyrese Haliburton a progresser loin des attentes collectives, plutôt un bon point dans les premiers mois de l’ascension. Très vite mis sur le devant de la scène par ses nouveaux employeurs, le gamin a pourtant la tête sur les épaules et préfère s’en amuser, même quand le General Manager Chad Buchanan met les pieds dans les plats et fait péter la plus belle comparaison possible pour un joueur des Pacers :

Nous allons construire notre équipe autour de lui. On le voit, espérons-le, comme le futur Reggie Miller. Il y a eu jadis le visage de Reggie Miller peint sur la façade d’un immeuble en ville et notre rêve c’est qu’un jour ce soit le visage de Tyrese. – Chad Buchanan C’est tellement marrant de vous entendre dire ça (le fait d’être le visage de la franchise, ndlr). Ce que j’en penses c’est que ce n’est pas à moi de décider ça. C’est plus un truc de fans et pour les médias, et si c’est ce qu’ils pensent je le comprends. Quand j’étais gamin j’aurais tué pour ça alors c’est plutôt cool de se retrouver dans cette position. Au bout du compte ce n’est que du basket, les choses viennent comme elles viennent et je vais juste essayer de montrer mes qualités en prenant du plaisir. – Tyrese Haliburton

Le ton est donné, et la limite semble donc être le ciel pour ce mariage entre Tyrese et les Pacers. Si vous avez déjà vu jouer le gamin en direct vous savez de quoi on parle, si vous êtes fan des Kings il vous reste une petit goutte de sang sous votre œil, et nous on attend donc le premier choke sign du meneur des Pacers pour étayer un peu la comparaison avec l’ancien serial killer maison.

La pression est là, celle que Buchanan boit mais également celle sous les semelles d’Hali, et nous on vous rappelle pour conclure que la meilleure raison de regarder les Pacers cette année portera donc le numéro 0, du moins jusqu’aux premières foulées de Lance Stephenson. Bah ouais, faudrait quand même vous rappeler les fondamentaux.