C’est la breaking qui a caractérisé la nuit de dimanche, signée de la main d’Adrian Wojnarowski. Quin Snyder, coach du Jazz depuis huit ans, a choisi de dire stop après huit années sur le banc et plusieurs éliminations prématurées en Playoffs. Mais si beaucoup de choses vacillent actuellement dans l’Utah en matière de basket, le projet reste en l’état ambitieux. Alors, il est pour qui le poste vacant ?

Le malheur des uns fait le bonheur des autres comme on dit ! Avec le départ de Quin Snyder, beaucoup de tacticiens ont dû se frotter les mains. Un rôle de coach dans une franchise qui tape les Playoffs tous les ans ? Eh, c’est pas loin d’être royal. Bien sûr, cette annonce de la fin du périple de Snyder avec Utah n’est pas vraiment une surprise, même si ça fait forcément bizarre de ne plus voir Quin chez les Mormons. Pour la petite chronologie, Donovan Mitchell a fait savoir dans la foulée aux médias qu’il est plutôt « inquiet » suite à ce départ du coach. Bref, ça risque bien de bouger assez vénère à Salt Lake City, alors le prochain coach devra avoir l’estomac bien accroché. D’ailleurs, ce sera qui le prochain ? Pour Shams Charania de The Athletic ainsi que le New York Post, plusieurs noms circulent déjà du côté des Mormons. Frank Vogel et Terry Stotts sont les plus gros poissons du marché actuel, sortant respectivement des bancs des Lakers et des Blazers… mais l’idée d’engager un assistant coach d’une autre franchise n’est pas à exclure. Le pari est certes un peu plus risqué mais à l’image d’un Ime Udoka cette année à Boston, il peut se révéler payant.

Sources: Among initial candidates for Utah’s open head coaching job: Knicks assistant Johnnie Bryant, Jazz assistant Alex Jensen, former Trail Blazers coach Terry Stotts, Celtics assistant Will Hardy and Raptors assistant Adrian Griffin. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2022

Du côté des assistants donc, plusieurs blaz’ sont évoqués. Johnnie Bryant (Knicks), Alex Jensen (déjà présent au Jazz), Will Hardy (Celtics) et Adrian Griffin (Raptors). Le premier – player development coach à Utah avant d’aller aux Knicks – semble avoir les faveurs de Donovan Mitchell avec qui il a beaucoup travaillé par le passé, mais de nombreuses options sont envisagées. Plutôt logique pour essayer d’aller chercher un profil des plus cohérents avec la situation qui sera celle de la franchise lors de la fin de l’été. Comme on vient de le dire, pas impossible que les choses soient sensiblement différentes pour la saison prochaine. Rudy Gobert est déjà au cœur de certaines rumeurs, Donovan Mitchell a mis un gros coup de pression au Jazz avec ses déclarations d’hier… alors au final, à quoi ressemblera Utah dans trois mois ? Une équipe qui a changé de direction par rapport à ces dernières années ou un groupe revigoré par une nouvelle dynamique tactique ? Avec ou sans Dodo Miche ? Beaucoup de questions qui seront peut-être évoquées dès les entretiens d’embauche, mais cette incertitude pourrait refroidir certains des prétendants. Ce serait bête de s’engager sur la base de l’effectif actuel pour se retrouver avec une équipe au visage bien différent dans quelques mois. Pour autant, selon les bruits de couloir qu’on a pu avoir dernièrement, Utah semble tout de même vouloir repartir avec la base Mitchell – Gobert, notamment en vue du All-Star Weekend 2023 qui se déroulera justement à Salt Lake City. Et selon Tony Jones de The Athletic, Utah a pour l’instant rejeté toutes les propositions pour un potentiel transfert de Spida, et il faudrait une « offre monstrueuse » pour que le Jazz accepte de le lâcher…

Beaucoup de noms potentiels, mais aussi des inconnues pour Utah. Le navire avance dans la pénombre et il est essentiel d’y apporter un peu de lumière pour savoir où on va vraiment du côté de Salt Lake City. Un coach participerait à éclaircir les choses, reste à voir qui a les épaules pour prendre le costume de Quin Snyder et par la même occasion rassurer Donovan Mitchell.

Source texte : The Athletic, New York Post