Après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs, de nombreuses questions entourent logiquement l’avenir du Jazz, notamment par rapport au duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert. Mais alors que les rumeurs s’accumulent, la direction d’Utah ne serait pas forcément très chaude à l’idée de briser le groupe actuel. On fait le point sur les derniers bruits de couloir.

En marge des Playoffs NBA, les spéculations entourant le Jazz occupent pas mal l’actu en ce moment. Le nom de Donovan Mitchell a par exemple été lié à des franchises comme les Hawks, le Heat ou encore les Knicks, tandis que celui de Rudy Gobert s’est également retrouvé dans certaines rumeurs (Mavericks, Hawks, Raptors, Hornets). On dit souvent qu’il n’y a pas de fumée sans feu, mais ce n’est pas pour autant qu’un trade de l’un des deux All-Stars est inévitable. Au contraire même si l’on en croit les infos récoltées par Jake Fischer de Bleacher Report. Selon l’insider, il y a un élément majeur à ne pas sous-estimer dans le gros dossier que représente l’intersaison du Jazz : l’organisation du All-Star Weekend 2023 à Salt Lake City. Le nouveau proprio de la franchise Ryan Smith ne voit pas uniquement cet événement comme une grande fête qui aura lieu chez les Mormons, il voit cet événement comme une belle opportunité pour mettre la lumière sur sa nouvelle franchise qui – faut bien l’avouer – a plutôt l’habitude d’évoluer dans l’ombre. Et pour cela, ça ne suffit pas d’accueillir les plus grandes stars NBA le temps d’un week-end, il faut également avoir des représentants de la maison Jazz aka Donovan et Rudy (chacun a été triple All-Star entre 2020 et 2022). Voici l’une des raisons qui pourraient pousser Utah à conserver son duo encore un peu. Mais ce n’est pas la seule. Toujours selon Bleacher Report, le Jazz ne serait pas dans le mood aujourd’hui pour entamer une reconstruction malgré l’élimination au premier tour des Playoffs, la franchise de SLC ayant terminé en tête de la régulière il y a à peine un an. Le but, c’est de mettre les moyens pour monter un vrai contender. « Beaucoup de gens disent qu’il faut casser le groupe, mais pour quoi faire ? » avait notamment déclaré le consultant d’ESPN et ancien coach Jeff Van Gundy au cours de la série contre Dallas. Les dirigeants du Jazz semblent penser la même chose à l’heure actuelle.

« La plupart des spéculations concernant une potentielle séparation du duo Rudy Gobert – Donovan Mitchell auraient été générées par des acteurs extérieurs de la franchise du Jazz. » – Jake Fischer de Bleacher Report

Mais ce n’est pas pour autant que le groupe restera intact pour l’année prochaine. Si le duo Mitchell – Gobert (tous les deux sous contrat jusqu’en 2025 minimum) semble toujours représenter une base solide aux yeux de l’ambitieux Ryan Smith, d’autres joueurs non étoilés pourraient bien faire leurs valises au cours de l’été. Par exemple ? Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale ou encore Mike Conley si l’on en croit Jake Fischer. Le meneur vétéran a particulièrement souffert lors du premier tour des Playoffs contre Dallas et il existe probablement un scénario dans lequel Conley a déjà joué son dernier match sous les couleurs d’Utah. Il faudra également surveiller le statut du coach Quin Snyder, à qui il reste une année de contrat plus une année en option si jamais il souhaite continuer une saison supplémentaire. Snyder n’ayant pas prolongé pour l’instant avec le Jazz, on se demande s’il n’a pas des envies d’ailleurs après huit ans du côté de Salt Lake City. C’est un peu tôt pour se prononcer sur l’avenir de Quin aujourd’hui et même si les rumeurs indiquent qu’il devrait aller au bout de son deal actuel, on ne serait pas forcément surpris de le voir quitter Utah avant un éventuel breakup du tandem Mitchell – Gobert.

Tout ça pour dire que les spéculations autour du Jazz ne vont pas s’arrêter demain, bien que Ryan Smith semble vouloir conserver ses deux All-Stars au moins encore un peu. Il y aura très probablement du changement chez les Mormons, reste à voir à quel étage.

Source texte : Bleacher Report