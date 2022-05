Ce n’est un secret pour personne, la saison 2021-22 des Nets ne s’est pas du tout passée comme prévu. C’était plutôt un bordel ambiant caractérisé notamment par les nombreuses absences de Kyrie Irving ainsi que l’indisponibilité continue de Ben Simmons, tout ça avant un sweep face aux Celtics au premier tour des Playoffs. Le manager général Sean Marks a été clair ce mercredi : il ne veut pas revivre un tel scénario l’année prochaine.

Témoin privilégié de la campagne chaotique de Brooklyn cette année, Sean Marks a probablement enchaîné les insomnies tout au long de la saison, regrettant une vie passée où les choses étaient beaucoup plus simples. Qu’il est loin le temps où les Nets faisaient partie des franchises sympathiques de la NBA, et où une vraie culture était en train de s’installer sous l’impulsion notamment du coach Kenny Atkinson. Une culture où le collectif, le sacrifice, et le développement des jeunots étaient au centre des priorités. C’était il n’y a pas si longtemps, mais en même temps on a l’impression de parler d’une autre époque. L’arrivée des superstars Kevin Durant et Kyrie Irving à l’été 2019 a évidemment chamboulé la franchise new-yorkaise, qui imaginait que l’ajout de ces talents all-time à la fondation déjà présente allait être synonyme de titre NBA. Spoiler, cela ne s’est pas du tout passé comme ça. Depuis que le duo KD – Kyrie est arrivé, seulement une série de Playoffs a été remportée, et Brooklyn est passé d’équipe de basket plutôt kiffante à un mauvais show de téléréalité.

« Culturellement, on a fait un pas en arrière, sans aucun doute. »

Sean Marks n’a pas hésité à dire les choses ce mercredi lors de sa conférence de presse de fin de saison. Le boss des opé basket des Nets avait visiblement deux-trois messages à faire passer, notamment auprès d’un certain Kyrie Irving qui a évidemment plus fait parler de lui par ses absences cette saison que par ses exploits sur les parquets. On ne va pas refaire toute l’histoire – vaccin COVID tout ça vous connaissez – mais Marks a clairement mis Uncle Drew on the spot pour dire ce qu’il attend de lui à l’avenir. Voilà ce qu’il a répondu quand un journaliste lui a demandé si les Nets comptaient offrir à Irving un contrat sur le long terme durant l’intersaison, Kyrie possédant une player option à 36 millions de dollars sur la saison prochaine (via ESPN).

« C’est quelque chose dont on a discuté et qu’on va continuer à analyser pendant l’intersaison. […] Il faut savoir que Kyrie a aussi une décision à prendre avec sa player option. En tout cas, on sait ce qu’on cherche. On cherche des gars qui veulent faire partie de quelque chose qui est plus grand qu’eux, des gars altruistes qui jouent un basket collectif, et qui sont disponibles pour le groupe. Cela ne vaut pas uniquement pour Kyrie, mais pour tout le monde ici. »

Allez hop, ça s’est dit. Le message est direct et il est sans doute arrivé jusqu’aux oreilles d’Irving, à moins que ce dernier soit encore en train d’imiter des trolls sur Twitch pendant une partie de GTA V. C’est plutôt rare de voir une franchise refuser de s’engager sur le long terme par rapport à un joueur du niveau de Kyrie, mais c’est tout à fait légitime quand on sait qu’Uncle Drew n’a joué que 103 matchs en trois saisons entre pépins physiques, vaccin COVID et absences inopinées. Sean Marks va donc discuter avec Kyrie pour voir vraiment où il en est et faire des choix ensuite, même si on sait que le briseur de chevilles a le soutien de son grand pote Kevin Durant, ce qui pèse quand même pas mal dans l’équation. Irving avait indiqué après l’élimination des Nets contre Boston qu’il comptait s’impliquer à fond dans le projet, mais cela passera avant tout par des actes et non pas par de grandes déclarations. S’il n’a « jamais pu être lui-même » cette saison pour les raisons qu’on connaît, Drew sera clairement attendu au tournant l’année prochaine. Et il ne sera pas le seul d’ailleurs, ce sera le cas aussi de Ben Simmons qui n’a toujours pas joué la moindre minute avec Brooklyn à cause de ses problèmes de dos.

« Est-ce qu’ils veulent faire partie du projet ? Est-ce qu’ils sont motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe dans son ensemble ? Voilà le genre de questions qu’on doit se poser concernant les joueurs qu’on veut voir revenir. » – Sean Marks, sur les choix des Nets à l’intersaison

Dans leur objectif de titre, les Nets ont besoin de joueurs disponibles, engagés et focus à 100% sur la big picture. Ce n’était pas du tout le cas cette saison, et Sean Marks a clairement donné le ton pour la prochaine. Oui, Kyrie Irving, c’est bien de toi dont on parle.

