Si les Playoffs NBA occupent logiquement l’actu du moment, n’oublions pas que la Draft 2022 approche lentement mais sûrement. La Loterie est prévue pour le mardi 17 mai et la grande cérémonie aura lieu le 23 juin du côté du Barclays Center de Brooklyn. Mais avant ça, il y aura le traditionnel Draft Combine rassemblant les meilleurs prospects du moment. Avec des Français dans le lot !

Le NBA Draft Combine, c’est quoi au fait ?

Petit rappel pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la Draft et plus précisément le Combine : ce dernier réunit les meilleurs jeunots qui souhaitent ou du moins envisagent de se présenter à la grande cérémonie du mois de juin. Tests individuels, mesure des capacités physiques et athlétiques, exercices de tirs, scrimmages en cinq-contre-cinq… le Combine permet aux prospects de se jauger par rapport à la concurrence ainsi qu’aux équipes NBA d’observer de près chaque gamin. Les scouts et entraîneurs peuvent ainsi avoir une meilleure idée du potentiel de chaque joueur, mais aussi se faire un avis plus tranché sur la personnalité de ce dernier à travers des entretiens en tête-à-tête. Comme vous pouvez l’imaginer, le Combine est une étape majeure en vue de la Draft, certains profitant de l’événement pour augmenter leur cote pendant que d’autres déçoivent les observateurs.

Ça se passe quand et où ?

Le NBA Draft Combine de cette année, il va se dérouler du lundi 16 mai au dimanche 22. Une grosse semaine donc, durant laquelle les principaux prospects se retrouveront du côté de Chicago pour passer ces différents tests. L’événement aura lieu plus précisément à la Wintrust Arena et au Marriott Marquis.

Qui participe ?

76 joueurs au total ont été invités et sont censés participer au NBA Draft Combine 2022. Sur la liste, on retrouve les tout meilleurs prospects de la classe 2022, à savoir notamment :

Chet Holmgren (Gonzaga)

Paolo Banchero (Duke)

Jabari Smith (Auburn)

Jaden Ivey (Purdue)

Shaedon Sharpe (Kentucky)

Keegan Murray (Iowa)

….

On retrouve également des membres du G League Ignite (GLI) et du programme Overtime Elite (OTE) :

Marjon Beauchamp (GLI)

Dyson Daniels (GLI)

Michael Forster Jr. (GLI)

Jaden Hardy (GLI)

Fanbo Zeng (GLI)

Jean Montero (OTE)

Dominick Barlow (OTE)

Cocorico, on y retrouvera également quatre Français :

Et aussi :

Le fils de Scottie Pippen

NBA announces 76 players expected to attend Microsoft Surface #NBACombine 2022, scheduled for May 18-20 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago. pic.twitter.com/gwDYUSv2SB — NBA Draft (@NBADraft) May 11, 2022

Vous pouvez inscrire la semaine du 16-22 mai dans votre agenda, ce sera le moment où les prospects voudront montrer leur meilleur visage en vue de la prochaine Draft. L’occasion pour nos Français de faire monter leur cote et éventuellement se mettre en position favorable pour la grande cérémonie du 23 juin.

Source texte : NBA