Dans deux mois jour pour jour, les meilleurs prospects US et internationaux se retrouveront du côté de Brooklyn pour la fameuse cérémonie de la Draft NBA. Et cororico, plusieurs Frenchies se sont inscrits pour le grand événement, Hugo Besson et Ismaël Kamagate étant les deux derniers.

On a eu Matthew Strazel il y a deux jours. On avait déjà eu Hugo Benitez, Ousmane Dieng et Malcolm Cazalon. Désormais, on a donc Hugo Besson et Ismaël Kamagate. Les deux prospects bleu-blanc-rouge ont effectivement décidé de faire le grand saut pour tenter d’accomplir leur rêve NBA. C’est l’agent Bouna Ndiaye qui a informé ESPN de l’intention de ses clients. Pour ceux qui les découvrent à peine, sachez qu’on parle de deux jeunots qui dans le meilleur des mondes pourraient être draftés en deuxième partie de premier tour. Si on veut la jouer safe dans nos pronos, on miserait plus sur le début du second mais ça ne coûte rien de rêver un peu. Surtout qu’Hugo et Ismaël n’ont pas chômé cette saison. Le premier – passé par l’Élan Chalon et Saint-Quentin – a assuré sous les couleurs des New Zealand Breakers (club où a joué notamment R.J. Hampton) dans le championnat NBL, lâchant notamment quelques grosses perfs offensives qui ont fait un peu de bruit. Ses stats, c’est du 14 points, 4 rebonds, 2 passes, des chiffres séduisants pour un jeunot de 20 piges évoluant déjà chez les pros. Quant au second, il a également été productif chez les grands puisque Kamagate a proposé du 12 points – 6 rebonds – 1,5 contre chaque soir sous les couleurs du Paris Basket en Betclic Elite. Pas mal quand on est un intérieur de seulement 21 ans. Cette production à un niveau professionnel a de quoi séduire les scouts, et on croise les doigts pour que le duo tricolore soit appelé par Adam Silver (qui s’occupe du premier tour) et non par Mark Tatum (qui prend le second)

Le profil d’Hugo Besson en quelques lignes

Scoreur dans l’âme et… grand fan de Jul, Hugo Besson est le genre de jeunot à ne pas trop se poser de questions quand il a la gonfle dans les mains. L’arrière d’1m94 pour 89 kilos a prouvé en NBL qu’il pouvait chauffer très sérieusement et a réussi à s’adapter avec succès à un championnat réputé pour être assez physique. Autre motif de satisfaction pour Hugo, la diversification de son jeu : en progrès au niveau du playmaking et poussé par un coach qui n’hésitait pas à lui souffler dans les oreilles pour améliorer sa défense, Besson ressort grandit de son expérience du côté d’Auckland.

Hugo Besson has declared for the NBA draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. The 6'5 French combo guard had an outstanding season in the Australian NBL with the New Zealand Breakers, averaging 14 points, 4 rebounds, 2.5 assists in 27 minutes. Potential first round pick. pic.twitter.com/R8mphGYnMN — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 21, 2022

Le profil d’Ismaël Kamagate en quelques lignes

Intérieur de 2m11, Ismaël Kamagate (21 ans) est un beau bébé dont le profil peut séduire pas mal de franchises NBA. Parce que quand vous êtes long, que vous êtes athlétique et mobile, et que vous combinez à la fois des qualités de finisseur et de protecteur de cercle, eh bah ça intéresse des gens. Ses modèles ? Giannis, Joel Embiid et Bam Adebayo. Isma s’inspire particulièrement du pivot du Heat, réputé pour sa polyvalence notamment sur le plan défensif. Alors évidemment, y’a beaucoup de boulot pour devenir un intérieur capable de peser comme Bam au plus haut niveau, et va falloir bosser pour élargir le répertoire offensif. Mais les capacités physiques de Kamagate associées à un toucher et un sens du jeu pas dégueu font de lui un prospect intrigant.

Ismael Kamagate has entered the 2022 NBA draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. The 6'11 center is having an excellent season with Paris Basket in France, averaging 11.8 points, 6.3 rebounds and 1.5 blocks in 27 minutes, shooting 65% for 2. Potential first round pick. pic.twitter.com/deZne7EdJE — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2022

Deux nouveaux Frenchies à la Draft NBA 2022 et surtout deux Frenchies qui pourraient bien sortir dès le premier tour, voilà qui donne deux raisons supplémentaires de mater la cérémonie dans deux mois. Alors si vous n’avez toujours pas noté la date du 23 juin dans votre calendrier, c’est le moment.

