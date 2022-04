Playoffs NBA 2022, week-end numéro 2 : c’est reparti pour un tour, sourire aux lèvres et cernes de trois kilomètres sous les yeux

Samedi 23 avril 2022, 17h. Les Playoffs ont commencé depuis sept jours et on est sur le point d’attaquer le deuxième week-end de la postseason. Et qui dit week-end dit matchs qui commencent tôt et qui se terminent très tard. Dans le jargon, on parle de marathon. Et après les dingueries de la semaine passée, un nouvel enchaînement de folie nous attend. Chaud ? Chaud !

Il y a tout juste une semaine, on se préparait au grand début des Playoffs NBA 2022. Un moment toujours très attendu dans une saison, car c’est ce fameux week-end qui nous emmène officiellement dans une nouvelle dimension. Le genre de dimension où on ne dort pas pendant 72 heures de suite, où les seuls déplacements sont ceux entre les chiottes et l’écran, et où la vie sociale passe définitivement au cinquième plan. Ce qui nous permet de tenir dans ce monde parallèle à la vie normale ? L’excitation de la postseason évidemment, l’amour de la balle orange surtout, et enfin la magie qui accompagne le premier tour des Playoffs. Le fait d’avoir quatre matchs NBA à fort enjeu qui se succèdent le samedi et le dimanche, de 19 ou 20h heure de Châteauroux jusqu’au bout de la nuit, c’est typiquement le genre de délire où on ne veut pas perdre une miette. Et aujourd’hui, on est donc sur le point d’y retourner, sourire aux lèvres et cernes de trois kilomètres sur nos yeux rouges. Quadruple-header aujourd’hui, quadruple-header demain, franchement que demander de plus ?

Et puis bon, quand on jette un œil au programme, y’a une petite voix qui nous dit qu’on pourrait bien assister à des exploits héroïques comme des fails historiques. Après le Raptors – Sixers de 20h ce soir, on va assister à un Jazz – Mavericks qui ressemble quand même pas mal à un match de la peur pour la bande à Rudy, surtout si ses copains continuent d’ouvrir toutes les portes d’accès à la raquette. Vous ajoutez un potentiel retour de Luka Doncic et ça pourrait bien s’étouffer du côté des Mormons. En parlant d’étouffement, on a tous vu ce que la défense de Boston est capable de faire subir à Kevin Durant, mais on attend de la part de ce dernier un réveil calibre MVP. S’il finit pas avec 60 pions minimum dans le Game 3 à Brooklyn, faudra clairement penser à le reléguer derrière Nick Young dans la hiérarchie des plus grands scoreurs all-time. La soirée de samedi se terminera avec la quatrième manche de la série entre Wolves et Grizzlies, série qui surpasse toutes les sensations provoquées par les meilleures montagnes russes du monde. Normalement, aucune chance de s’endormir devant l’écran. Le programme de dimanche ? Il est globalement du même calibre. En ce jour d’élection, on va voter Alex Caruso afin qu’il redonne un peu de peps à des Bulls complètement à la ramasse dans le Game 3. Les Warriors devraient eux sortir le balai à Denver pour envoyer le MVP en vacances, tandis que les Faucons et les Pelicans tenteront de faire transpirer les leaders de la saison régulière que sont Miami et Phoenix.

Un nouveau week-end de Playoffs se profile. On espère que vous avez annulé tout événement potentiel n’ayant aucun lien avec la NBA, que vous avez rempli bien comme il faut le frigo et surtout que vous possédez suffisamment de café pour tenir la route.