C’est fou, on se fait toujours surprendre par le calendrier. Les Playoffs battent leur plein mais – habituellement discriminants pour les équipes hors du top 8 – laissent une petite ouverture aux « autres ». Le mardi 17 mai prochain aura lieu la Loterie pour la 76e draft de l’histoire de la NBA. L’enjeu ? Le cours de l’histoire, rien que ça.

La loterie aura lieu dans la nuit du mardi 17 mai au mercredi 18 mai à Chicago, aux alentours de 2h du matin heure française

Petite session de rappel. À la fin de chaque saison régulière, les équipes ont un bilan. Plus il est mauvais, plus elles obtiennent une bonne cote pour la Loterie. Les Pacers par exemple, ont terminé avec le 5e pire bilan de NBA : 25 victoires pour 57 défaites. Résultat, ils ont la 5e meilleure cote à la loterie. Mais qu’est-ce donc qu’une « cote » ? Par définition, une cote est une marque servant au classement, au repérage. Un repérage par rapport à quoi ? À la Loterie, le repère est le first pick. Avec la 5e meilleure cote donc, Indiana est la 5e équipe ayant le plus de chances d’obtenir le first pick. Mieux que les mots, les images. On vous glisse un petit tableau made in Tankathon, chouette site spécialisé autour de la draft.

Petite précision supplémentaire, la Loterie ne concerne que les équipes qui ne participent pas aux Playoffs : neuf franchises par conférence, donc quatorze choix de loterie. En-dessous, il n’est pas question de cote mais de choix figés avant même la loterie, en fonction des bilans. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que cette année, les Suns – premiers en saison régulière – ont le 30e choix. Bon, leur pick va au Thunder puisqu’il était compris dans le trade de Chris Paul en 2020, mais l’idée est là.

Et les jeunes alors, valent-ils le coup ? Chet Holmgren, Paolo Banchero, Jabari Smith Jr. ou encore Jaden Ivey, les observateurs annoncent globalement une très belle cuvée 2022. Les Rockets, le Magic et les Pistons caracolent en tête des pires bilans avec 14% de chances de gratter le first pick, et 52.1% de chances d’obtenir un choix du top 4. Ils sont les grands favoris pour s’attirer les services des meilleurs prospects. Mais qui dit « favoris » dit aussi « potentielle désillusion ». Rien n’empêche la 9e cote par exemple, de décrocher un choix de très haut de tableau. C’est là toute la magie de la Loterie. Prenons New Orleans. Dans le transfert d’Anthony Davis à Los Angeles en 2019, habilement, les Pelicans ont demandé le premier tour de draft 2022 des Lakers. Il faut savoir qu’à la base, les Californiens ne pensaient absolument pas avoir besoin de ce pick. Pour eux, ils seraient compétitifs en 2023, avec un Anthony Davis dans son prime, âgé de seulement 29 ans. Trois ans plus tard, LeBron James et ses potes claquent une saison à 33 victoires et 49 défaites. C’est le 8e pire bilan de NBA, donc la 8e meilleure cote pour les Pelicans. Déjà armée de C.J. McCollum, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, Herb Jones, Devonte’ Graham, Trey Murphy et potentiellement Zion Williamson, la franchise de Louisiane a 26% de chances de grimper dans le top 4, et 6% de chances de taper le gros lot. Une chouette éventualité pour une franchise d’avenir.

Du coup, toujours grâce à Tankathon, on s’est amusé à simuler la Loterie. On n’a appuyé qu’une seule fois sur le bouton hein, mais le résultat est dingue. Les Spurs topent le first pick avec seulement 4,5% de chances et les Hornets grimpent dans le top 4 avec 4,8% de chances. Absolument rien ne va.

Pour les petits nouveaux, la nuit de mardi à mercredi sera l’occasion de découvrir les frissons de la Loterie. Du bonheur par kilos et des désillusions moquées, les franchises y jouent leur avenir.