Éliminé des Playoffs avec les Nets, Kyrie Irving a désormais tout le temps pour repenser à cette saison 2021-22 si agitée. Longtemps sur la touche à cause de son refus de se faire vacciner, Uncle Drew a l’impression de n’avoir jamais pu évoluer à son vrai niveau cette année. De quoi donner quelques regrets supplémentaires à la fanbase de Brooklyn.

23 mars 2022, voilà la date à laquelle Kyrie Irving a pu jouer autant à domicile qu’à l’extérieur cette saison. On parle donc d’un point de départ situé à, grosso modo, quinze jours de la fin de la… régulière. Avant ça ? Une longue traversée du désert entre refus de se faire vacciner, mise au placard temporaire puis un Irving à mi-temps ne pouvant jouer que les matchs à l’extérieur. Difficile de vraiment trouver son rythme dans ces conditions et le meneur All-Star, malgré quelques performances de très haut niveau à son retour, a la sensation de n’être jamais totalement entré dans sa saison. Des propos tenus pour le podcast The ETCs with Kevin Durant.

« Je n’ai jamais eu l’impression d’être de retour. Il n’y avait rien à perdre, vous savez ? J’étais assis à la maison, me demandant à quoi mon avenir allait ressembler. Si j’allais être échangé, si j’allais être libéré, si j’allais avoir l’opportunité d’être dans une autre équipe, comment j’allais tourner ça pour moi de manière positive. J’ai donc continué à me dire que les choses allaient changer. J’avais des gens autour de moi – et je leur en suis reconnaissant – qui m’affirmaient que les choses allaient changer. Mais je ne me suis jamais sentie moi-même tout au long de la saison, parce que j’ai l’habitude de monter en régime tout au long de l’année, au lieu d’essayer de rattraper tous ceux qui jouent depuis quatre ou cinq mois. Ils y sont tous les jours depuis octobre ou septembre ».

Forcément, la question du rythme s’était déjà posée de nombreuses fois au moment du retour du meneur avec les Nets. On ne passe pas de rien du tout à un match tous les deux jours comme ça et il fallait construire un peu l’alchimie dans une équipe qui n’a fait que jongler entre blessures et COVID toute l’année. Dans ces conditions, difficile de croire en un run en Playoffs et les Celtics se sont fait une joie de passer le balai dès le premier tour. Une vraie déception pour les fans qui espéraient bien plus vu le duo en place, mais le futur donne quand même quelques raisons d’espérer. À moins que Kyrie ne nous explique qu’il ne peut jouer qu’à chaque éclipse, il sera en tenue à 100% en octobre. Il a déclaré récemment qu’il comptait s’investir à fond dans le projet Brooklyn et il sera sans doute attendu au tournant par les fans. Les mots, c’est bien gentil, mais ce sont des actes qui seront attendus dès la rentrée avec des perfs de folie si possible. Rien de tel qu’une saison XXL pour se remettre tout le monde dans la poche et ça Mister Terre Plate le sait parfaitement.

Kyrie Irving n’a jamais eu l’impression d’être lui-même lors de cette saison 2021-22 et sa demi-saison au placard a dû aider. Il faut à présent aller de l’avant pour Uncle Drew et aider Kevin Durant (et Ben Simmons) à remettre Brooklyn dans les sommets de l’Est.

Source texte : The ETCs with Kevin Durant podcast