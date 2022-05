Auteur d’une saison fabuleuse au cours de laquelle il est devenu All-Star pour la première fois de sa carrière, Ja Morant a franchi un très gros cap cette année à tel point qu’il est reparti avec le trophée de MIP. Mais pour certains comme LeBron James, le phénomène de Memphis n’aurait jamais dû être dans les discussions. Pas parce qu’il ne méritait pas, mais parce qu’il était déjà trop fort.

47 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. La nuit dernière face aux Warriors, Ja Morant a tout simplement éclaboussé la rencontre de son talent, prouvant une fois de plus qu’il est bien de la race des superstars en devenant seulement le troisième joueur all-time (après Kobe Bryant et LeBron James) à avoir plusieurs matchs de Playoffs à 45 pions avant l’âge de 23 piges. Tous ceux qui étaient devant le match n’ont pu que s’incliner devant la greatness du garçon et LeBron – tout juste rentré de Dubaï – en a profité pour lancer un petit débat sur Twitter pendant qu’il matait le festival de Ja.

JA so damn tough!!!! There’s no way Ja should even have been in MIP talks. This guy is a flat out ⭐️ and always have been!! Real basketball 🧠s know. Not the majority of dweebs who don’t even watch basketball on those voting ballots. — LeBron James (@KingJames) May 4, 2022

« Ja est juste trop fort !!! Il n’aurait jamais dû être dans les discussions pour le MIP. Ce gars est tout simplement une star et l’a toujours été. Ceux qui comprennent le basket le savent. Pas la majorité de ces geeks qui possèdent un vote et qui ne matent même pas les matchs. »

Il y a quelques temps, Draymond Green avait lâché un discours similaire concernant Ja Morant, déclarant que la superstar des Grizzlies méritait plutôt d’être dans la discussion du MVP plutôt que celle de la Meilleure Progression de la saison. Pour mieux comprendre le sens de ces déclas, intéressons-nous deux secondes à la perception qui entoure le trophée de MIP. S’il n’y a aucune règle écrite qui interdit un joueur possédant déjà un certain standing de remporter cette récompense en cas de gros progrès effectués d’une année sur l’autre, nombreux sont ceux qui pensent que le MIP est plus réservé à des joueurs de « seconde zone » qui grandissent à vue d’œil ou à des belles surprises individuelles qu’on n’attendait pas forcément. Historiquement, quand on jette un regard au palmarès du trophée, il y a quelques grands noms dans le lot (Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Paul George) mais quasiment la moitié des gagnants n’ont jamais été All-Star dans leur carrière et encore moins des superstars. Et Ja Morant est le seul joueur de la liste à avoir été sélectionné en numéro 2 de la Draft tout en remportant le titre de Rookie de l’Année et en étant nommé All-Star lors de ses trois premières saisons dans la Ligue. Cerise sur le gâteau, il a également emmené ses Grizzlies en Playoffs dès sa campagne sophomore pour lâcher des dingueries contre Utah. Tout ça place Morant dans la catégorie des jeunes stars NBA et pour LeBron, cela l’élimine automatiquement de la conversation. Le King aurait probablement voté pour Jordan Poole, Darius Garland, Dejounte Murray ou encore Desmond Bane, qui a d’ailleurs reçu le trophée de la part de son copain Ja.

Like a said JA too special to be in a MIP conversation. Rising Super⭐️ — LeBron James (@KingJames) May 4, 2022

Maintenant, les « geeks » qui ont voté pour Morant possèdent tout de même quelques arguments difficilement réfutables. Sorry LeBron. Parce que faudrait pas oublier que le phénomène de Memphis est passé du statut de borderline All-Star à Top 5 meneurs cette année. Une telle ascension, même si elle pouvait paraître prévisible vu l’énorme talent du bonhomme, ne doit pas être prise pour acquise. On peut même aller plus loin : c’est peut-être encore plus difficile d’atteindre l’élite d’une année sur l’autre comme ça que de se révéler au sein de la Ligue quand peu de monde vous attend. Et puis l’explosion dans les chiffres est hyper impressionnante : de 19,1 points l’an derneir, Ja Morant est passé à 27,1 en progressant dans tous les pourcentages au tir (de 44,9 à 49,3% au shoot, de 30,3 à 34,4% à 3-points, de 72,8% à 76,1% aux lancers-francs), tout ça en ajoutant 5,7 rebonds, 6,7 passes, 1,2 interception, et une superbe progression collective avec son équipe de Memphis. Autrement dit, si l’on excepte les arguments avancés par LeBron ou Draymond, Ja Morant coche absolument toutes les cases d’un Most Improved Player.

Peut-être qu’au fond, la vraie question est la suivante : pourquoi une superstar en devenir comme Ja Morant ne pourrait-elle pas représenter la meilleure progression de la saison ? Ce titre de MIP symbolise plus qu’autre chose l’ascension spectaculaire du phénomène, et rien ne l’empêchera de rafler des trophées encore plus prestigieux à l’avenir.