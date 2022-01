Draymond Green sur Ja Morant : « La course au MIP ? Il devrait surtout être mentionné dans la course au MVP »

Nous sommes à la mi-saison et la course au MVP semble plus ouverte que jamais. Et on en connaît un qui s’est incrusté dans le lot des top players récemment, à savoir Ja Morant. Réalisant des dingueries tous les soirs et évoluant au cœur d’une équipe de Memphis en plein boom, le phénomène mérite d’avoir son nom dans la discussion. Et ce n’est pas Draymond Green qui va dire le contraire.

Si Draymond n’était pas sur le parquet des Grizzlies lors de la dernière confrontation entre Memphis et Golden State le 11 janvier, il a vu comme nous le festival de Ja Morant, auteur de 29 points ce soir-là et clutch bien comme il faut face à la bande à Stephen Curry. Le genre de performance « statement » qui permet d’envoyer un gros message à travers la NBA, mais surtout une performance dans la continuité de la superbe campagne de Morant et plus généralement des Grizzlies. Depuis son retour le 20 décembre dernier après une absence de trois semaines, Ja a enchaîné les mixtapes en même temps que Memphis a enchaîné les victoires : 25,4 points de moyenne sur la période, avec 6 rebonds et 7,1 passes en prime, le tout à 49,6% au tir dont 36,1% du parking. Le bilan des Grizzlies sur cette même période ? 12 victoires pour 4 défaites, avec notamment une série de onze succès consécutifs. En plus de ses highlights venus tout droit de Pluton, Morant est d’une belle efficacité permettant aujourd’hui à son équipe de squatter le podium de la Conférence Ouest (bilan global de 31-16, juste devant Utah à 29-16). Une ascension exceptionnelle – autant sur le plan individuel que collectif – qui donne forcément de sérieux arguments à Morant dans la course au trophée de MIP. Sauf que c’est dans une autre course que Ja doit véritablement se retrouver selon Draymond Green.

« Ja ne va pas gagner le titre de MIP. Et la raison, c’est parce qu’il ne sort pas de nulle part. On savait déjà l’année dernière qu’il était très sérieux. Bien évidemment qu’il s’est amélioré […], mais Ja a déjà franchi ce cap-là. Parlons plutôt du MVP. Selon moi, c’est dans cette catégorie qu’il doit être mentionné plus souvent. Il joue à un niveau de MVP, c’est un titulaire pour le All-Star Game, toutes ces choses-là. Il est à ce niveau-là. » – Draymond Green, via son podcast (s/o à Bleacher Report)

Les stats individuelles, elle sont là. Le bilan collectif, également. Vous ajoutez à ça une grosse dose de showtime et un leadership remarquable pour un mec de 22 piges, et vous obtenez un dossier solide qui rappelle presque Derrick Rose en 2011. Ja Morant a véritablement changé de dimension cette année et représente cette star montante qui pourrait un jour régner sur la NBA. Maintenant, de là à rafler le titre de MVP cette année, ça s’annonce tout de même tendu. Certes, Morant a des arguments et la course semble peut-être plus ouverte que jamais, mais bonjour la concu. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid jouent tous un basket de rêve en ce moment et même si le bilan de leur équipe respective est moins bon que celui des Grizzlies actuellement, ces gars-là seront quand même difficiles à aller chercher. Et on n’a même pas mentionné Stephen Curry, Kevin Durant (blessé), LeBron James ou encore DeMar DeRozan. Clairement, il y a du monde et Morant risque bien de devoir attendre gentiment son tour. Mais quelque chose nous dit que son tour viendra très vite.

Draymond Green a raison. Même si le trophée de MIP n’empêche pas Morant d’être également dans la course au MVP, il ne semble pas assez prestigieux pour une jeune superstar comme Ja. Le phénomène de Memphis a prouvé qu’il figurait déjà dans la classe des joueurs d’élite et conseil d’ami, va falloir s’y habituer car ce n’est que le début.

Source texte : Draymond Green podcast, via Bleacher Report