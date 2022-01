Daryl Morey s’est exprimé en long et en large sur le dossier Ben Simmons : la trade deadline, Joel Embiid, les rumeurs… on fait le point

Tout récemment, alors que la NBA Trade Deadline du 10 février prochain approche à grands pas, on avait fait un gros point sur le dossier Ben Simmons dans un Apéro maison. Dossier sur lequel on a voulu revenir aujourd’hui après les nombreuses déclarations du boss des Sixers Daryl Morey jeudi.

C’est au micro de Mike Missanelli sur 97.5 The Fanatic que Daryl s’est exprimé en long, en large et en travers sur la saga Ben Simmons, qui peine toujours à se débloquer. La trade deadline, Joel Embiid, les besoins des Sixers… autant de sujets qui ont été abordés et sur lesquels Morey s’est exprimé. Et la bonne nouvelle, c’est que le manager général n’a pas trop fait dans la langue de bois, même si on connaît évidemment l’importance de la communication dans ce genre de dossier.

Morceaux choisis.

Ben Simmons de retour aux Sixers, possible ou pas ?

C’est un scénario qu’on a évidemment du mal à imaginer, d’autant plus que le camp Simmons a récemment déclaré que l’Australien ne prévoyait pas de jouer cette saison dans le cas où il serait toujours sous contrat avec les Sixers après la date du 10 février. Cependant, depuis le début de cette saga, Daryl Morey n’a jamais écarté l’idée d’un retour de Simmons aux côtés de Joel Embiid & Cie. Un discours qui n’a toujours pas changé.

« Je suis convaincu à 100% qu’il peut à nouveau jouer pour nous, et il serait le joueur parfait pour faire la paire avec Joel Embiid. On voit assez facilement que notre défense est passée de numéro un dans la ligue à moyenne. C’est un aspect très important du jeu, et la paire Joel – Ben transforme chaque défense en défense élite. C’est tellement important en Playoffs. Au rebond, on est passés de la dixième place au bas de tableau. La seule vraie différence entre l’équipe de la saison dernière et l’équipe actuelle est vraiment Ben Simmons. Le noyau de notre équipe est le même, il y a juste un trou Ben Simmons. Vraiment. »

La défense, le rebond, le playmaking, le jeu en transition, voilà les secteurs qui souffrent le plus de l’absence de Simmons. Secteurs que les Sixers veulent renforcer à travers un trade du Boomer si ce dernier ne revient pas.

La contrepartie demandée par Daryl Morey

Depuis le début, Daryl Morey s’est montré ferme sur sa position. En échange de Ben Simmons, il cherche un joueur calibre All-Star pouvant aider Joel Embiid et les Sixers à véritablement se mêler à la course au titre. Car si Philly cartonne actuellement sous l’impulsion d’un Jojo en mode MVP (11 victoires sur les 14 derniers matchs), Morey est bien conscient qu’il manque une pièce importante pour maximiser les chances d’aller au bout. « J’aimerais être dans le Top 5 de la ligue et nous en sommes juste à l’extérieur » a notamment déclaré Daryl. Alors comme vous pouvez l’imaginer, le boss des Sixers n’a toujours pas l’intention de se contenter d’un deal qui ne propulserait pas Philly parmi les favoris pour la bagouze.

« Si nous voulons vraiment augmenter nos chances, on doit récupérer un joueur d’impact. Si vous échangez un grand joueur pour plusieurs éléments, cela n’augmente pas suffisamment vos chances de jouer le titre. […] Cela n’a pas de sens de passer de la septième équipe ayant le plus de chances de gagner à la sixième équipe. […] On ne recherche pas un deal exceptionnel. On recherche un deal qui nous permet d’être un candidat au titre, d’être dans le Top 2 ou Top 3 de la ligue. C’est ce genre d’équipes qui gagnent le titre. »

Cependant, si Daryl Morey reste globalement campé sur ses positions, il semble ouvert à l’idée d’étendre un peu sa fameuse liste de 30 joueurs pouvant potentiellement intéresser les Sixers dans un transfert. La raison ? Le niveau exceptionnel de Joel Embiid actuellement.

« Vu la manière avec laquelle joue Joel, notre position a un peu bougé. Il est tellement exceptionnel que nos chances de gagner le titre ont probablement augmenté de 5%, alors on peut aller au bout si on ajoute un joueur de niveau Top 40 qui correspond à un bon fit pour nous. »

Daryl et les analytics, c’est vraiment une grande histoire d’amour…

Gâcher une année du prime de Joel Embiid, ça te dérange pas Daryl ?

Auteur d’une perf absolument énormissime face au Magic mercredi soir, Joel Embiid joue sans doute le meilleur basket de sa carrière. Alors forcément, voir le dossier Simmons s’éterniser a de quoi faire grincer les dents, surtout qu’on n’est jamais à l’abri d’une blessure avec Jojo. Embiid est en plein dans son prime, ce n’est pas le moment de gâcher les meilleures années du pivot. Daryl le sait très bien mais ce n’est pas pour autant qu’il faut se précipiter selon lui.

« En voyant à quel point il [Joel Embiid, ndlr.] est spécial, on réagit tous de la manière suivante, en disant qu’il faut tout faire pour l’aider. Et c’est normal. Mais si on pense que cela signifie qu’il faut absolument faire le meilleur deal possible en février, cela peut vous mettre dans une mauvaise situation. C’est justement parce que Joel joue de façon aussi incroyable que ce deal doit être à la hauteur pour répondre à nos besoins. […] Si nous transférons Ben juste pour que tout le monde se sente bien, nous sacrifierons non seulement la saison actuelle mais aussi les saisons futures. On gâchera beaucoup plus avec un transfert au rabais que si nous sommes patients. »

Du coup, pas de deal à la prochaine trade deadline ?

Si les Sixers veulent renforcer leur roster d’une manière ou d’une autre en vue de la deuxième partie de saison et surtout les Playoffs, ils vont devoir s’activer. Il reste trois semaines avant la NBA Trade Deadline du 10 février prochain. Trois semaines pour négocier, trois semaines pour trouver une ouverture, trois semaines pour potentiellement clore le dossier Simmons si une belle occasion se présente. Mais si l’on en croit Daryl Morey, la saga a de bonnes chances de se prolonger jusqu’à l’été prochain.

« Nous avons discuté avec quasiment toutes les équipes de la ligue par rapport à Ben. Je peux vous assurer que pour l’instant, aucune négociation n’est proche d’aboutir. Et généralement, les deals ne deviennent possibles que lorsqu’on se rapproche vraiment de la deadline. Il y a plus de chances de ne pas avoir de transfert que d’en avoir un [avant la deadline, ndlr.], mais j’espère me tromper. […] La raison, c’est qu’il faut deux ou trois équipes qui se mettent d’accord, et les transferts ne sont pas faciles à réaliser dans cette ligue. »

Daryl Morey assure cependant que les Sixers vont continuer à essayer. Et parmi les équipes souvent citées dans le dossier Ben Simmons, il y a notamment les Sacramento Kings. Daryl semble intéressé par les potentielles contreparties venant de la capitale californienne, bien qu’un deal s’annonce complexe à mettre en place.

« Il y a des deals avec les Sacramento Kings qui pourraient marcher. Est-ce qu’ils vont se matérialiser ? Je n’en ai aucune idée. Est-ce que ce sont des deals directs avec les Kings ? Probablement pas. Avec plusieurs équipes ? Probablement. »

Ben Simmons à Sacramento, c’est un scénario qui semble possible même si des informations contradictoires entourent actuellement les Kings. Alors que certains affirment que la franchise de Sactown pourrait lâcher De’Aaron Fox et/ou Tyrese Haliburton, d’autres assurent que les Rois de la lose veulent construire sur les deux arrières. Bref, à surveiller mais ce qui semble certain, c’est que les Kings veulent trouver un moyen de progresser très vite pour éviter le record de la honte du plus grand nombre de saisons consécutives sans Playoffs.

Daryl Morey a parlé. Rien de bien bien surprenant dans ce qu’il dit mais il nous donne quand même un vrai aperçu de la manière dont les Sixers vont aborder la prochaine NBA Trade Deadline. Si on devait mettre une pièce, on dirait que Ben Simmons sera toujours à Philly le 11 février prochain. Et vous, vous pronostiquez quoi ?

Source texte : 975thefanatic.com, via Bleacher Report et dailysix.com