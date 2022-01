Les Kings « favoris » pour une éventuelle résolution du dossier Ben Simmons : pour une fois qu’ils sont favoris de quelque chose, autant en profiter

Les rumeurs concernant Ben Simmons vous manquent ? Peu importe la réponse, nous on ne peut pas s’empêcher de parler du Boomer, même si on attend toujours du concret par rapport à un potentiel transfert. Du concret qui pourrait venir de Sacramento selon les dernières infos…

Faut bien l’avouer, dans le dossier Ben Simmons, on a souvent l’impression d’écouter le même disque sans que rien ne bouge véritablement. Mais quand on a deux insiders NBA de renom qui arrivent à la même conclusion, on se dit qu’il y a peut-être quelque chose qui se prépare en coulisses. Les deux insiders en question, c’est Marc Stein et Chris Haynes de Yahoo Sports. Des noms qu’on connaît par cœur mais surtout des mecs très bien informés qui balancent rarement de la mouise juste pour faire le buzz. Selon eux, la première franchise à surveiller pour un éventuel transfert de Simmons avant la trade deadline du 10 février se situe en Californie, et même dans la capitale : les Sacramento Kings. Marc Stein nous indique que d’après plusieurs dirigeants NBA, l’équipe menée par le manager général Monte McNair serait « favorite » pour mettre fin à cette saga Simmons qui dure depuis perpète. Alors « favorite » par rapport à quoi, là est toute la question. Une franchise peut être favorite par rapport aux autres mais ce n’est pas pour autant qu’un trade devient soudainement plus probable. C’est précisément à ce moment-là que Chris Haynes entre dans la danse. Selon lui, les Sixers et les Kings auraient récemment discuté autour d’un package Ben Simmons – De’Aaron Fox. Des discussions pour prendre la température avant tout, mais des discussions quand même. L’insider de Yahoo Sports a également précisé que Fox serait sur les tablettes de pas mal d’équipes à un peu moins d’un mois de la trade deadline. Et même si Haynes assure que Sacramento a toujours l’intention de construire son avenir sur le Renard ainsi que sur Tyrese Haliburton (un autre King qui intéresse du monde à travers la NBA), « aucun joueur n’est considéré comme intouchable » aujourd’hui.

Le boss des Sixers Daryl Morey n’a cessé de répéter qu’il cherchait un joueur calibre All-Star en échange de Ben Simmons. De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton n’ont jamais semblé représenter une contrepartie suffisante pour Daryl, et ce n’est probablement toujours pas le cas. Mais alors, qu’est-ce qui rend ce potentiel trade plus réaliste aujourd’hui ? Récemment, on a souligné le fait que les Sixers voulaient également refourguer Tobias Harris et son très gros contrat (36 millions de dollars cette année, 37,6 l’an prochain et 39,2 en 2023-24) en plus de Simmons, un package qui pèse quasiment 70 millions de dollars et qui paraît quand même très difficilement transférable. Sauf que selon Marc Stein, les Kings pourraient envisager d’accepter Harris en plus si ça peut leur permettre de récupérer Simmons, eux qui sont tellement désespérés après 15 saisons consécutives en Playoffs qu’ils semblent prêts à tout pour éviter ce record de la honte. Et côté Sixers, même si la contrepartie n’est pas complètement à la hauteur de ce qu’attend Daryl Morey (qui vise plus des joueurs du calibre de Bradley Beal, James Harden ou Damian Lillard), cela permettrait au moins de se débarrasser du contrat de Tobias, qui pèse bien trop lourd par rapport à son niveau, et d’apporter du soutien à un Joel Embiid en plein prime. Si vous vous demandez comment Sacramento peut accueillir 70 millions comme ça, n’oubliez pas qu’ils ont Buddy Hield (22 millions) et Harrison Barnes (20 millions) dans leur effectif, deux joueurs qui ont de bonnes chances d’être transférés avant la deadline selon Marc Stein, tout comme Marvin Bagley III d’ailleurs…

Existe-t-il un scénario où Sacramento et Philly trouvent un accord envoyant Ben Simmons en Californie ? Pour l’instant, on n’en est pas là mais faudra garder un œil sur les Kings par rapport au dossier du Boomer. S’il y a bien une franchise qui pourrait venir débloquer la situation, c’est Sacramento.

Sources texte : Marc Stein, Chris Haynes (Yahoo Sports)