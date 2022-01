Programme NBA : Joel Embiid croise la route de son ancien copain Jimmy Butler, on se frotte déjà les mains

Quoi de mieux qu’un samedi soir avec une dizaine de matchs NBA au programme dont un gros choc à l’Est ? On cherche mais on ne trouve pas. Vous l’avez deviné, on va encore avoir droit à un joli menu sur le League Pass et on est là pour vous présenter tout ça. Allez, preview !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 15 JANVIER 2022

0h30 : Bucks – Raptors (sur beIN Sports 1)

1h : Wizards – Blazers

1h30 : Hawks – Knicks

1h30 : Nets – Pelicans

2h : Heat – Sixers (sur beIN Sports 4)

2h : Thunder – Cavs

2h30 : Celtics – Bulls

2h30 : Spurs – Clippers

3h : Nuggets – Lakers

3h30 : Mavericks – Magic

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Sixers (2h) : deux équipes en forme, de la star de chaque côté et l’intensité d’un choc de l’Est, tout ça sous le doux climat de South Beach. Oui, c’est avant tout à Miami qu’il faudra être cette nuit, avec le Heat de Jimmy Butler qui accueille les Sixers de Joel Embiid. Les deux anciens copains, qui ont évolué pendant une saison ensemble à Philly il n’y a pas si longtemps, vont ainsi se retrouver pour un duel qui promet de provoquer quelques étincelles. Les hommes d’Erik Spoelstra ont pris la deuxième place de l’Est après avoir enchaîné quatre victoires de suite, parfait pour préparer le futur retour de Bam Adebayo lundi. Mais avec l’absence de ce dernier ce soir, Joel Embiid pourrait continuer son chantier, lui qui enchaîne les perfs calibre MVP ces derniers temps. On aime bien Omer Yurtseven et Dewayne Dedmon, mais aucun des deux n’est capable de se mettre sur la route de Jojo pour le stopper. Jimmy Butler risque donc de devoir sortir le grand jeu pour aider Miami à continuer sa grosse série. Squattant pas mal l’infirmerie ces derniers temps, Buckets a fait son retour hier contre Atlanta et il est déjà en forme (23 points – 10 passes en 32 minutes). Bref, on devrait se régaler !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Bucks – Raptors pour commencer la soirée, voilà qui devrait bien nous chauffer. Ce sera l’occasion de voir si les Dinos peuvent ralentir le phénomène Giannis avec leur armée d’extérieurs.

Le meilleur joueur du monde Kyle Kuzma va affronter les Blazers ce soir. Confrontation à ne surtout pas rater.

Hawks – Knicks, ça aurait pu être intéressant avec un Cam Reddish opérationnel. Heureusement y’a toujours Trae Young.

Les Bulls ont pris deux taules de suite face à Brooklyn et Golden State. Réaction attendue à Boston, même sans Zach LaVine.

Nikola Jokic contre LeBron James, deux styles mais surtout deux monstres. Pas mal pour finir la soirée non ?

Belle night en perspective ! Et demain c’est dimanche alors on veut vous voir au taquet cette nuit devant les matchs. Nous, bien évidemment, on sera là, avec le café et le sourire.