DeMar DeRozan après les deux taules reçues par les Bulls : « Ces deux matchs doivent suffire à nous motiver pour step-up »

Sur une série de neuf victoires consécutives entre fin décembre et mi-janvier, les Bulls sont depuis redescendus de leur nuage, eux qui restent sur trois défaites en quatre matchs dont deux branlées face aux Nets et aux Warriors devant leur public. De quoi rappeler à DeMar DeRozan et aux Bulls que la place de leader n’est pas toujours facile à assumer…

Brooklyn à domicile, puis Golden State. Deux affiches XXL au United Center pour envoyer un message à la NBA et prouver une nouvelle fois que ces Bulls version 2021-22 sont for real. Seul problème, les Nets et les Warriors aussi avaient entouré ces matchs en rouge sur leur calendrier. La bande à Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving voulait enfin décrocher une victoire contre un gros et ainsi montrer à la Ligue qu’au complet, ils peuvent être intouchables. Quant aux Dubs, ils avaient vraiment besoin d’un succès pour sortir d’un petit passage à vide. Résultat ? Chicago a pris très très cher. Défaite 138-112 face aux Nets, défaite 138-96 face aux Warriors, aie ça pique. Étonnamment solides en défense tout au long de la première partie de saison, les Taureaux ont pris l’eau lors des deux dernières sorties, la faute surtout à des trous d’air bien violents : face à Brooklyn, les hommes de Billy Donovan ont encaissé un 43-8 entre le début du troisième quart-temps et le début du quatrième. Et contre les Warriors d’un Jonathan Kuminga possédé, c’est un 64-37 qui a véritablement assommé Chicago après la blessure de Zach LaVine, avec notamment un terrible 41-19 dans le deuxième quart-temps. Des trous d’air qui ont fait chuter les Bulls à la 18e place au classement de l’efficacité défensive (109,4 points pour 100 possessions). De quoi toucher les Taureaux dans leur fierté, et c’est DeMar DeRozan qui tente de sonner la révolte en vue des matchs à venir (via ESPN).

« Ces deux matchs doivent suffire à nous motiver pour step-up, jouer dur, jouer l’un pour l’autre. C’est juste un nouveau défi qu’on doit affronter. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas demander une aide supplémentaire. C’est à nous de le faire. »

Si ces deux défaites font forcément tache dans la très belle campagne des Bulls cette année, faut pas oublier qu’il y a du monde à l’infirmerie de Chicago en ce moment. Quand vous enlevez Alex Caruso, Javonte Green ou encore Derrick Jones Jr. de la rotation, la défense et le niveau d’énergie peuvent logiquement en pâtir. Et quand vous avez un Zach LaVine qui doit quitter ses coéquipiers après quatre minutes de jeu, c’est pas idéal non plus surtout avec les Warriors en face. On ne va donc pas soudainement jeter la première partie de saison des Bulls à la poubelle sous prétexte qu’ils n’ont pas vu le jour contre Brooklyn et Golden State, d’autant plus que les Taureaux possèdent également quelques grosses victoires à leur tableau de chasse cette saison (Nets par deux fois et Jazz notamment). On attend cependant une vraie réaction de DeMar DeRozan et ses copains dans les jours à venir, et ce même malgré les absents. Au programme ? Un back-to-back à Boston ce soir, puis un déplacement à Memphis, avant la réception de Cleveland et enfin un match du côté de Milwaukee. On a connu plus facile pour se relancer mais c’est surtout l’opportunité pour les Bulls de prouver que ces deux raclées représentent une anomalie, et non pas les premiers signes d’une équipe overrated.

Les Bulls sont toujours premiers de l’Est (bilan de 27-13) et on ne parle que de deux matchs, donc évitons les conclusions hâtives. Pour autant, ça reste un vrai avertissement pour les Taureaux, qui doivent vite se remettre en selle pour laisser cet enchaînement hardcore derrière eux. Et ça commence dès ce soir à Boston, sans Zach LaVine.

