Bam Adebayo devrait revenir lundi face aux Raptors : très bien, du coup il pourra prendre le poste de backup d’Omer Yurtseven

La bonne nouvelle du soir nous vient de Sud Plage : Bam Adebayo est visiblement tout proche de revenir de son absence prolongée. Alors que le Heat a un week-end chargé avec un back-to-back vendredi et samedi, le pivot de Miami devrait en effet pouvoir refouler les parquets lundi lors du MLK Day. En tout cas c’est le projet.

Quatre à six semaines d’absence. Voilà la durée qui était annoncée le 1er décembre dernier après l’opération du pouce subie par Bam Adebayo, victime d’une rupture du ligament collatéral ulnaire. Un mois et demi plus tard, on y est et comme prévu, Bam va très bientôt refouler les parquets. En effet, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le All-Star viserait un retour pour le match de lundi, jour du MLK Day où le Heat recevra les Toronto Raptors. D’après le Woj, Bam a véritablement passé la seconde à l’entraînement ces derniers jours et si tout se passe comme prévu ce week-end, on devrait effectivement le voir en tenue en tout début de semaine prochaine. Un retour qui donne évidemment le sourire à l’équipe floridienne car quand vous récupérez un pivot aussi impactant qu’Adebayo, c’est toujours une excellente nouvelle. Avant son bobo au pouce, Bam faisait du Bam avec ses 18,7 points, 10,2 rebonds, 3,2 passes et 1,1 interception de moyenne en 33 minutes. Le genre de production qu’on ne remplace pas comme ça, même s’il faut bien avouer que le Heat s’en est plutôt bien sorti pendant qu’Adebayo squattait l’infirmerie. Le bilan de Miami depuis le début du mois de décembre ? 20 matchs joués, 13 victoires, 7 défaites, et une deuxième place à l’Est récupérée devant Brooklyn.

Un bilan impressionnant car non seulement Bam était out, mais en plus Jimmy Butler a également manqué 14 rencontres sur le même laps de temps. Pas d’Adebayo, pas de Butler, d’autres petites absences à droite à gauche, et pourtant le Heat gagne, encore et encore. Merci Erik Spoelstra hein, et merci aussi à ces mecs qui step-up comme on en voit tant au fil des années du côté de Miami. Un exemple ? Omer Yurtseven évidemment, qui a justement profité de l’absence d’Adebayo pour faire du bruit sur le poste 5. Alors que Dewayne Dedmon avait initialement remplacé Bam en tant que pivot titu, le vétéran est également passé par la case infirmerie, offrant ainsi son spot au rookie non drafté de nationalité turque. Voici ses stats depuis le 26 décembre : huit matchs dans le cinq de départ, 12,1 points et 14,6 rebonds de moyenne, avec 3 passes en prime et 1,3 interception. Omer s’est même permis d’inscrire son nom aux côtés de légendes NBA en enchaînant 11 matchs à au moins 12 rebonds. Du lourd ! Forcément, avec le retour de Bam Adebayo ainsi que celui de Dedmon, la production de Yurtseven va chuter mais en tout cas, il a clairement prouvé qu’il pouvait représenter un membre actif de la rotation de Coach Spo, et on est curieux de voir quel rôle ce dernier va lui donner pour le reste de la saison.

Six semaines après son opération, Bam Adebayo semble quasiment prêt à retrouver les parquets. Et Miami, désormais deuxième à l’Est, devrait devenir encore plus dangereux une fois que tout le monde sera opérationnel, Jimmy Butler étant lui aussi sur le chemin du retour après avoir raté les trois dernières sorties.

Source texte : ESPN