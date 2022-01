Jose Calderon débarque chez les Cavaliers : non, pas pour rechausser les sneakers, mais plutôt pour rejoindre les bureaux

Ces dernières semaines, avec l’accumulation des mecs dans les health & safety protocols, on a vu beaucoup d’anciens sortir de nulle part pour revenir sur les parquets NBA. Et ce vendredi, c’est au tour de Jose Calderon de retrouver la Grande Ligue. Par contre, lui, il préfère rejoindre tranquillement les bureaux chez les Cavaliers.

40 ans, c’est trop vieux pour ces conneries. Non, Jose Calderon ne fait pas partie de ceux qui rechaussent les sneakers pour boucher un trou pendant dix jours par-ci par-là. Même avec la blessure de son copain espagnol et meneur de Cleveland Ricky Rubio. Cela fait deux ans que Calderon a raccroché et il n’a pas l’intention de retrouver les parquets. Par contre, il tient visiblement à rester dans l’univers NBA puisqu’on vient d’apprendre que Rosé a décidé de rejoindre le front office des Cavaliers. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’info ce vendredi soir. Le front office d’accord, mais pour quel rôle exactement ? Alors visiblement, Calderon devrait assister le président des opérations basket Koby Altman – tout juste prolongé par Cleveland – dans un rôle de conseiller spécial. Après une carrière pro de deux décennies avec notamment une quinzaine d’années en NBA, Jose n’est évidemment pas né de la dernière pluie et il va tenter d’apporter son expertise, son expérience et son ADN de winner (trois médailles olympiques, un titre de champion du monde et un autre de champion d’Europe avec l’Espagne, malheureusement on est bien placés pour le savoir…) à une franchise des Cavaliers en pleine ascension. Sixième de l’Est (bilan de 24 victoires – 18 défaites) à la mi-saison derrière notamment les exploits des jeunots Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen, Cleveland ne fait plus rire personne aujourd’hui et l’avenir s’annonce radieux dans l’Ohio.

OFFICIAL: #Cavs hire José Calderón as Special Advisor to the Front Office. DETAILS: https://t.co/yeNFm8jGSM pic.twitter.com/BYGtUHVMTH — Cleveland Cavaliers (@cavs) January 14, 2022

Pour info, c’est pas la première fois que Jose Calderon est lié aux Cavs. Il était également passé par Cleveland lors de la saison 2017-18, à savoir la dernière de LeBron James avant son départ chez les Lakers. Jose avait joué 57 matchs dont 32 en tant que titulaire pour des stats de 4,5 points et 2,1 passes en 16 minutes de jeu. Vous ajoutez à ça 13 apparitions lors de la campagne de Playoffs qui a suivi, où les Cavaliers du King étaient arrivés jusqu’en Finales NBA avant de prendre la sauce face aux Warriors de Kevin Durant, Steph Curry et Cie. Suite à son passage à Cleveland, Calderon était allé faire un tour du côté de Detroit avant de raccrocher quand plus personne n’a jugé nécessaire de le contacter pour ses services, tout ça pour prendre derrière un poste au sein de l’association des joueurs. Et pas n’importe quel poste puisqu’il était assistant de la boss Michele Roberts. Autant de lignes sur son CV qui ont fini par convaincre les Cavaliers de l’engager dans leur front office.

Jose Calderon a une nouvelle mission : aider Koby Altman et les Cavaliers à poursuivre leur progression vers les hauteurs de l’Est. Au vu de son expérience et de sa connaissance de la balle orange, quelque chose nous dit qu’il représentera un atout précieux pour la franchise de l’Ohio.

Source texte : ESPN