Le GM des Cavaliers Koby Altman prolongé jusqu’en 2028 : la continuité, nouveau mot à la mode à Cleveland

Avec Arturas Karnisovas des Bulls, Koby Altman est considéré comme l’un des favoris – à ce stade de la saison – pour le titre de Dirigeant de l’Année en NBA. Pour célébrer ce bon travail, le General Manager des Cavaliers a signé une extension de contrat jusqu’en 2028 en plus de récupérer le rôle de président des opérations basket.

Les Cleveland Cavaliers se pavanent à la sixième place de l’Est, bien installés derrière toutes les grosses cylindrées de la conférence. C’est un résultat provisoire que l’on peut qualifier de presque inespéré, d’autant plus avec la blessure d’un Collin Sexton, out pour la saison à cause d’une opération chirurgicale sur son ménisque déchiré. Malheur qui n’est pas arrivé seul puisque fin décembre, les Cavs ont aussi perdu Ricky Rubio, qui carburait cette année, ainsi qu’Isaac Okoro. Pourtant, tout juste à la mi-saison, la franchise de Cleveland a déjà gagné plus de matchs que lors de ses trois saisons précédentes. Les Cavaliers ont un bilan de 23 victoires – 18 défaites alors qu’ils n’ont accumulé que 19, 19 et 22 succès lors des trois dernières campagnes, qui sont celles ayant suivi le départ d’un certain LeBron James aux Lakers. Ces bons résultats viennent entre autres récompenser le travail du General Manager des Cavs Koby Altman, et c’est dans ce contexte que l’on a appris qu’il acceptait un contrat longue durée avec les Cavs selon ESPN.

« Le General Manager des Cleveland Cavaliers, Koby Altman, accepte une prolongation de contrat à long terme jusqu’en 2028 – et assumera un nouveau titre de président des opérations basket. »

Cette annonce vient un peu plus pérenniser le futur de Cleveland alors que la franchise a annoncé fin décembre la prolongation de son coach J.B. Bickerstaff jusqu’en 2027. La triplette Dan Gilbert, J.B. Bickerstaff et Koby Altman va donc continuer à modeler l’équipe des Cavs pour les prochaines années et s’ils continuent à faire un aussi bon boulot, la NBA peut commencer à trembler (no joke). Altman a réussi à construire, doucement et parfois avec des turbulences, une équipe compétitive alors même que les Cavs étaient dans une situation assez dramatique après le départ de LeBron. Il a su s’appuyer sur de bons choix de draft avec Collin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro et surtout l’excellent Evan Mobley dernièrement. Mais il a aussi réalisé des moves intelligents et remplis de cohérence comme l’apport d’un vétéran comme Rubio cette année, ou encore l’arrivée très récente de Rajon Rondo pour pallier la blessure de l’Espagnol. De plus, Koby sait également faire des moves de coquin en se plaçant dans les interstices, comme lorsqu’il a récupéré Jarrett Allen dans le trade envoyant James Harden aux Nets. Construire son équipe en se basant sur un secteur intérieur solide avec en plus Lauri Markkanen en 3 n’avait rien d’évident. Il y avait des sceptiques par rapport à ses décisions, mais force est de constater qu’il a parfaitement réussi à remettre les Cavaliers sur des bons rails.

Vous savez ce qu’on dit… Avec un bon coach et un bon GM, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et on vous assure qu’on entend d’ici les fans des Cavs ronfler.

Source texte : ESPN