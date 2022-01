NBA All-Star Game 2022 : conférence Est, nos 5 titulaires et 7 remplaçants ! Apéro TrashTalk

Il y a six jours, les premiers résultats des votes pour le prochain All-Star Game sont tombés. Et demain, le 13 janvier, il y aura une nouvelle update. L’occasion pour nous de faire un gros point sur la course au match des étoiles dans les deux conférences. Allez, on commence par l’Est.

Kevin Durant, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan. Voilà les quatre noms qui ressortent au sein de la Conférence Est après les premiers résultats. Pas de surprise, on parle tout simplement de quatre joueurs qui réalisent des saisons calibre MVP au sein de leur équipe respective. La vraie question, c’est qui décrochera le deuxième spot dans le backcourt derrière DMDR. James Harden ? Trae Young ? Zach LaVine ? Quelqu’un d’autre ? On va évidemment aborder ce débat dans la vidéo du jour, où Alex et Bibi vont se positionner sur leur cinq titulaires pour le All-Star Game de Cleveland ainsi que les sept remplaçants qui vont avec. Bref, une grosse discussion en vue.

