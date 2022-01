Ben Simmons et les Sixers : où en est-on ? Où va-t-on ? – Apéro TrashTalk

Comme c’est le cas depuis plusieurs mois maintenant, le dossier Ben Simmons – Sixers peine à se débloquer. Mais avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, on se dit qu’il peut potentiellement se passer des choses du côté de Philadelphie, alors on a voulu faire un point sur le dossier dans un Apéro spécial.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Ben Simmons sera-t-il toujours aux Sixers après la date du 10 février 2022 ? Aujourd’hui, malgré 2-3 rumeurs par-ci par-là, un transfert ne semble pas imminent mais on sait que les choses peuvent changer très vite en NBA surtout avec la trade deadline qui se profile. Il reste désormais trois semaines avant le buzzer et on saura bientôt si le boss des Sixers Daryl Morey reste effectivement campé sur ses positions, quitte à sacrifier une saison du prime de Joel Embiid. On le sait, Daryl vise du lourd en échange de Simmons et s’il n’arrive pas à obtenir ce qu’il souhaite, le dossier pourrait carrément se prolonger jusqu’à l’été prochain. Les enjeux sont très importants, le transfert de Simmons peut représenter un tournant pour la franchise des Sixers, et le suspense reste aujourd’hui entier concernant le dénouement de cette affaire. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un Apéro maison.

Vous connaissez la chanson : on se trouve un fauteuil ou un endroit pour s’installer peinard, on se prend un truc à grignoter pendant l’apéro si on a faim, on commente si on veut partager son avis avec les copains. Pour le reste, on s’occupe de tout !