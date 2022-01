Les Kings à fond sur Domantas Sabonis : objectif monter un trade sans lâcher De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, l’idée est belle

Les pyromanes du moment ? Les Kings, qui remettent de l’huile sur les dossiers chauds dont les flammes baissent en intensité. Ils auraient pour priorité de faire venir Ben Simmons et Domantas Sabonis, mais souhaitent conserver Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox. Les bruits de couloir concernant le Lituanien sont les plus récurrents et un deal peut vite arriver. Débrief.

On ne vous apprend rien, les Kings stagnent à la onzième place de la Conf’ Ouest. Le fond de jeu et l’intensité ne sont pas au rendez-vous, et c’est a priori une nouvelle saison blanche qui se dessine. Le projet paraît mort dans l’œuf. Il y a un ras-le-bol général autour de cette franchise qui n’a plus accédé aux Playoffs depuis… 2006. Cela explique l’ambiance agitée autour de l’équipe californienne. Un certain nombre de pièces sont disponibles sur le marché des transferts et, malgré les mauvais résultats, Sacramento a beaucoup d’assets. Il est toutefois un peu difficile de s’y retrouver suivant les différentes rumeurs du moment. Une chose est sûre, le dossier Sabonis est le plus chaud à Sacramento. La question est désormais de savoir ce qu’ont les Kings à proposer en échange du grand blondinet. Tiens, Jason Anderson – insider des Sacramento Kings – a annoncé hier que la franchise californienne était prête à discuter d’un deal De’Aaron Fox – Domantas Sabonis.

Source: Kings willing to discuss De’Aaron Fox in deal for Pacers All-Star Domantas Sabonishttps://t.co/19BzSwu3Ng — Jason Anderson (@JandersonSacBee) January 19, 2022

Une affirmation surprenante, Shams Charania ayant pris le contrepied de cette affaire en annonçant que les Kings souhaitent centrer leur projet autour de De’ Aaron Fox et Tyrese Haliburton. L’intérêt de Sac Town pour Domantas paraît pourtant réel. Ce mercredi, le Lituanien s’est d’ailleurs sévèrement blessé à la cheville. Aucune info quant à la durée de son absence, si ce n’est les propos de son coach, Rick Carliste, qui mentionne « une blessure qui risque d’être importante ». Cette nouvelle actualité ne devrait pas effacer l’intérêt porté par Sacramento à Dom Sabonis. Les Kings ont une vision sur le long terme et la blessure du Lituanien les embête dans une moindre mesure, eux qui ont déjà fait une croix sur la saison en cours. D’une certaine manière, cette nouvelle peut même arranger Indiana si la franchise obtient l’intérieur des Pacers à coût réduit. Moins d’assets à fournir, seulement les yeux globuleux de Buddy Hield et la grosse touffe de Marvin Bagley, puis De’Aaron Fox reste et Domantas Sabonis débarque en ville. Et puis, toute l’équipe de Sac Town est annoncée transférable, donc mis à part Tyrese Haliburton et Fox, les Pacers gardent une belle marge de manœuvre pour faire leurs courses.

Mais la POISSE des Pacers c’est pas possible 😳 https://t.co/DIPaI48vJx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2022

On espère que vous y voyez désormais un peu plus clair dans les dernières rumeurs sur les Kings et Sabonis. Attendons le dénouement désormais, en espérant que ces deux équipes se relancent mutuellement, elles qui peinent à faire décoller leur projet respectif.

Source : TheAthletics