Les joueurs au plus gros QI basket selon Draymond Green ? « LeBron, Rondo, CP3, et Ja Morant est en train de rentrer dans cette catégorie »

Actuellement sur la touche à cause d’une blessure au dos, Draymond Green a du temps pour faire quelques apparitions sur des podcasts ou à la TV, lui qui vient d’ailleurs de s’engager pour plusieurs années avec TNT pour pouvoir enfiler son costume d’analyste. Et même si on veut vite le revoir sur les parquets, on aime bien l’entendre parler basket, surtout dans le thème de l’intelligence de jeu, où un certain Ja Morant l’impressionne de plus en plus.

Qu’on kiffe ou pas sa grande bouche, il ne fait aucun doute que l’ami Draymond mérite d’être dans la catégorie des joueurs ayant le plus de QI basket au sein de la NBA. Il suffit de regarder les matchs des Warriors ou d’écouter le bonhomme en train d’analyser des séquences défensives pour s’en rendre compte. Pas un hasard quand même si le système de Steve Kerr tourne à plein régime quand Green est sur le terrain, et a tendance à perdre en fluidité quand il est absent. Alors clairement, quand le mec parle des joueurs les plus intelligents qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière, on tend bien l’oreille car ça pèse. J.J. Redick a eu la bonne idée de lui poser la question sur son podcast The Old Man and The Three et la première partie de la réponse ne surprendra sans doute pas grand monde : « Les joueurs les plus intelligents contre qui j’ai pu jouer ? C’est clairement LeBron, Rajon Rondo et Chris Paul ». Même si on peut en ajouter d’autres à cette liste, ces gars-là sont souvent considérés comme les références en matière de QI basket, un QI basket qui leur permet (ou « a permis » car l’ami Rajon est quand même en fin de carrière) d’analyser le jeu à un niveau plus élevé que la plupart des humains posant le pied sur un parquet, de bien s’adapter à ce que l’adversaire propose, et de lâcher soir après soir des caviars dans des angles parfois impossibles. Mais il y en a un autre qui est en train de se faire une place à cette table d’intellos si l’on en croit Draymond.

« Ja Morant est en train de rentrer dans cette catégorie. Tout le monde est excité quand Ja Morant s’envole, quand il réalise certaines passes, quand il court à pleine vitesse pour ensuite décoller. Toutes ces choses-là sont très excitantes, et je suis également excité en les voyant. Mais voilà ce qui m’emballe encore plus par rapport à Ja Morant. Lorsqu’on a joué face aux Memphis Grizzlies, j’ai senti que j’étais dans une partie d’échecs. À chaque possession, ils me regardaient pour voir où j’étais, et moi je les regardais pour voir ce qu’ils faisaient. C’est ce qui se passe avec Ja. Pas encore tout à fait au même niveau qu’avec LeBron, Rondo ou Chris Paul, mais il n’est que dans sa troisième année. »

Récemment, Draymond Green avait déclaré que Ja Morant méritait de se retrouver dans la course au MVP. Voilà une nouvelle preuve du respect que possède Draymond pour le phénomène des Grizzlies, qui enchaîne les perfs XXL en ce moment et qui sort tout juste d’un triple-double en 30-10-10 face au Jazz. Comme l’indique Green, les fulgurances de Ja et son côté showman ont tendance à faire de l’ombre à d’autres qualités qui lui permettent aujourd’hui d’intégrer l’élite de la NBA. Morant, c’est aussi un leader exceptionnel pour son âge – 22 piges seulement on le rappelle – et un gars qui ne doute de rien. C’est un meneur qui tourne à 49% au tir dont presque 36% à 3-points cette année. C’est un mec qui possède à la fois des qualités athlétiques exceptionnelles mais qui peut aussi gérer le rythme d’une attaque, sans foncer toujours tête baissée comme d’autres meneurs de son profil peuvent parfois le faire. Et ça, c’est une combinaison aussi rare que létale. Intelligent, talentueux, athlétiquement incroyable, scoreur et playmaker, Ja Morant est tout simplement le présent et l’avenir du poste de meneur en NBA.

Draymond Green est un immense fan de Ja Morant, ce qui n’est pas surprenant quand on voit les perfs du jeunot à chaque fois qu’il rencontre les Warriors. Mais si Ja fait kiffer l’ensemble de la planète NBA aujourd’hui, les raisons de ce kiff ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Pour Draymond, l’intelligence de jeu du bonhomme est vraiment ce qui peut faire la différence et l’envoyer tout en haut.

Source texte : The Old Man and The Three