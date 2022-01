Bradley Beal seul joueur intouchable des Wizards ? Incroyable, quel manque de respect pour le franchise player Kyle Kuzma

À un peu plus de dix jours de la trade deadline, les choses commencent à s’agiter du côté de Washington. Qui a le plus de chance de bouger ? Qui pour venir renforcer les Wizards ? C’est le moment de faire le point.

Qu’il semble loin le temps où Washington rayonnait derrière un collectif solide et récoltait les louanges de tous les observateurs. D.C. a tenu bon jusqu’à décembre, puis la machine a commencé à se dérégler et le magnifique début de saison est progressivement devenu un souvenir. Longtemps présents dans le Top 5 à l’Est, les Wizards doivent désormais se battre pour rester accrochés au play-in tournament ! Une chute libre (deux tiers des matchs perdus depuis début décembre) qui n’a évidemment pas échappé à la direction et la question est à présent de savoir comment faire pour inverser la tendance. Nommé cet été, Wes Unseld Jr. ne devrait pas être inquiété et c’est bien le roster qui pourrait être modifié dans les dix prochains jours. Ce jeudi, Zach Lowe de ESPN indiquait dans son podcast que tous les membres de l’effectif étaient disponibles en vue d’un trade.

Si l’insider a rapidement évacué le cas Bradley Beal (calme plat autour de l’arrière et plus proche d’une prolongation estivale que d’un départ), plusieurs de ses copains pourraient se voir indiquer la sortie dans les prochains jours. Toujours selon Lowe, les noms de Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell reviennent fréquemment dans les coulisses de la Ligue. Le premier a beaucoup déçu et la présence de Bealou semble le brider (10.2 points, 5.0 passes et 4.4 rebonds lorsque l’arrière est présent contre 23.6 points, 8.2 passes et 5.0 rebonds lorsque le pyromane est absent). Pour un joueur payé 17 millions la saison, c’est un peu short et la direction pourrait s’en débarrasser à la deadline et laisser le rôle de starter à Aaron Holiday ou Raoul Neto. Concernant Harrell, le constat est moins accablant et il a quand même fait de bonnes choses depuis son arrivée. Un double problème se pose cependant : primo, le retour de Thomas Bryant risque d’entraîner un embouteillage au poste 5 (avec Gafford) et il faudrait sans doute sacrifier un des trois pivots de l’effectif. Secundo, Trez’ se retrouvera free agent cet été et il demandera sans doute plus de thunes qu’un Bryant par exemple (lui aussi agent libre). Du coup, la direction ne doit-elle pas anticiper et échanger l’intérieur pour récupérer un asset pour le futur ? Ça pourrait faire sens. Pour finir, quelque chose nous dit que les fans ne diraient pas non à un trade de Davis Bertans et de son contrat poubelle (16 millions pour… 6 points de moyenne). Encore faut-il trouver une équipe qui veuille récupérer le joueur !

Au rayon des arrivées désormais, plusieurs noms reviennent pour entourer Beal et relancer la machine. Annoncé dans à-peu-près toutes les franchises, Jerami Grant a vu Washington s’intéresser de près à son dossier et c’est également le cas de Domantas Sabonis, dans le flou du côté d’Indiana. La concurrence s’annonce rude pour ces deux joueurs et Washington devra peut-être sacrifier Rui Hachimura et/ou Deni Avdija pour boucler l’affaire. Autre nom évoqué récemment dans les médias : Dorian Finney-Smith, le soldat des Mavs sur les ailes. En fin de contrat, il présente l’avantage d’être moins cher que les deux cités précédemment mais il pourra tester le marché cet été et ce n’est pas dit qu’il prolongera du côté de D.C.

Encore une grosse dizaine de jours et on devrait y voir plus clair sur les ambitions de Washington sur cette seconde partie de saison. On se débarrasse des contrats encombrants, on entoure Beal au mieux pour lui donner envie de prolonger cet été et on s’accroche au bon wagon pour les Playoffs, Tommy Sheppard a de quoi s’occuper d’ici le 10 février.

Source texte : ESPN