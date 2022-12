Encore vainqueurs cette nuit (124-121 contre Detroit), les Nets sont sur une excellente dynamique. Noël pointe le bout de son nez, tout le monde est au taquet, et au milieu de ça un homme attire encore et toujours les regards : Kyrie Irving.

Les hommes mentent, mais pas les chiffres.

C’est peu dire si cette phrase doit en faire sourire certains, lorsqu’on évoque le dossier Kyrie Irving. Pourtant, la réalité et les faits sont là.

Au tout début de la saison NBA 2022-23, les Nets étaient plongés dans un merdier total, entre rumeurs de licenciement de Steve Nash, insatisfaction de Kevin Durant, instabilité au sein de l’effectif et un Kyrie embourbé dans de l’extra-sportif. Une sale période ponctuée par 5 défaites sur les 6 premiers matchs de la saison, qui semble lointaine aujourd’hui.

Car depuis le retour d’Irving dans la rotation de Brooklyn, dans une sorte de mea culpa à moitié géré publiquement, les Nets déroulent.

Kyrie n’est pas le seul élément responsable de cette métamorphose, mais on ne peut nier les faits.

Depuis le retour de Kyrie Irving chez les Nets : 12 victoires en 15 matchs. Pas le calendrier le plus compliqué de la planète, mais on peut pas nier que ça tourne mieux et Brooklyn enchaîne. pic.twitter.com/grVvjjusWO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2022

26 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne pour le meneur, à 51% au tir, 38% à trois-points et 91% aux lancers sur ces 15 matchs joués.

Ne tournons pas autour du pot, Kyrie fait du sale quand il est sur le terrain. Et ses performances s’inscrivent dans la réussite collective de Brooklyn, puisque le All-Star s’ajuste en fonction du niveau de chaleur de Kevin Durant, et vice-versa. Quand vous vous faites punir par l’un, le lendemain ce sera l’autre. Et quand ce n’est pas l’autre, c’est l’un. Et quand ce sont les deux à la fois ? Et bien il suffit de demander à Detroit, qui a pris 91 points sur la truffe par le duo cette nuit.

Jacque Vaughn est également un des grands artisans de ce changement, lui qui semble avoir le respect de ses joueurs et la main sur son groupe (pour le moment). Patient, bon communiquant, Vaugh n’hésite pas à rentrer dans ses joueurs et leur demander de revenir aux bases : Top 15 en défense, Top 10 en attaque, les Nic Claxton et Yuta Watanabe se défoncent pendant que les Royce O’Neale et compagnie rentrent leurs tirs.

Personne ne propose de meilleur bilan en NBA depuis la mi-novembre : 15 matchs, 12 victoires.

Les Nets peuvent donc aborder la suite avec une forme de sérénité, tant que tout ce beau monde continue à gagner. Car comme on le sait, le vrai caractère d’une équipe se révèle face à l’adversité, donc lorsque des défaites seront à encaisser. Là, ce sera l’occasion de voir si les personnalités débordantes de Brooklyn referont surface, et si Vaughn aura la poigne pour garder son bateau dans la bonne direction.

Mais tant que Kyrie Irving est là, avec son poto Kevin Durant, et que les deux génies techniques sont entourés de lascars prêts à gérer les petites missions, ces Nets peuvent dormir tranquille.