Ça a piqué sévère cette semaine en TrashTalk Fantasy League avec des résultats en dessous de 0 qui ont calmé bien des joueurs. Pas de quoi s’affoler, un redoux est annoncé pour cette semaine avec le retour de certains premiums puisque logiquement, nous venons de boucler le deuxième mois complet de compétition.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

401 points pour Nolchrp qui semble plus doué pour faire ses picks que pour rendre son pseudo lisible. .

Le podium individuel

Encore un changement de leader en tête du classement individuel. À croire que personne ne veut être champion. rendez-vous la semaine prochaine pour voir si Battosai passe les fêtes au chaud.

Le podium par équipe

Ils ont été élus meilleure équipe du mois de novembre, et cela ne leur suffit pas. Les Shaqiallin s’empare maintenant de la tête de la TrashTalk Fantasy League. Ils sont chauds.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Shai Gilgeous-Alexander- 66 points (7,8% des picks)

Mardi : Jason Tatum – 65 points (3,1% des picks)

Mercredi : Nikola Jokic – 82 points (2% des picks)

Jeudi : Tyler Herro – 63 points (3,9% des picks)

Vendredi : Joel Embiid – 59 points (3,3% des picks)

Samedi : Devin Booker – 79 points (3,8% des picks)

Dimanche : Nikola Jokic – 81 points (1,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Tyrese Haliburton (8,1% des picks) : -4 points vs Heat

La neige et les gelées matinales étaient annoncées un peu partout en France. La TrashTalk Fantasy League n’y échappe pas, avec -4 pour tous ceux qui ont misé sur Tyrese Haliburton lundi.

DeAndre Ayton (10,3% des picks) : 1 point vs Rockets

La température se réchauffe tout juste la nuit de mardi à mercredi, avec un DeAndre Ayton qui reste dans le positif. De justesse.

Khris Middleton (0,7% des picks) : -9 point vs Grizzlies

Dans une soirée où environ 25% de la TrashTalk Fantasy League repart avec une bulle à cause des joueurs mis au repos, Khris Middleton a réussi à faire pire en finissant dans le négatif. Et pas qu’un peu…

Anthony Davis (2,8% des picks) : 19 point vs Nuggets

19 points, c’est énorme en comparaison des autres carottes présentées cette semaine. Mais si se chier avec Haliburton, Ayton ou Middleton peut passer, c’est toujours plus douloureux quand AD nous fait sa spéciale : je ne joue qu’un bout du match car je me fais un petit bobo.

Ja Morant (4,3% des picks) : 3 point vs Thunder

On imagine que les gens qui ont misé sur Ja ont bien kiffé voir le meneur des Grizzlies taper la discut’ avec un fan et se faire expulser pour cela avant la mi-temps.

# Les bons coups de la semaine passée

Jarred Vanderbilt (<0,01% des picks) : 47 points vs Pelicans

Une seule personne complètement tordue s’est dit que miser sur Vanderbilt lors de son duel avec Zion était une bonne idée. Et elle a eu raison.

Jordan Clarkson (0,5% des picks) : 52 points vs Pelicans

Deuxième joueur du Jazz a cartonné contre les Pelicans cette semaine. On vous laisse préparer Talen Horton-Tucker pour leur prochaine confrontation.

Fred VanVleet qui enchaine 63 puis 57 points

Le Freddy était bouillant cette semaine. Enfin jusqu’à dimanche où il s’est contenté de 31 points pour faire chuter sa moyenne hebdomadaire à 50,3. Quel nullos.

Kemba Walker (0,1% des picks) : 39 points vs Cavaliers

Ok, 39 points ce n’est pas exceptionnel non plus. Mais on est tellement contents de voir Kemba nous ressortir un match dans le standard de ses meilleurs années qu’on ne peut que le citer dans cette rubrique. En attendant de le voir de retour dans la colonne carotte.

# Les trophées de la semaine passée

Too good, too fast, too strong : prendre Derrick Rose à Chicago le 14 décembre – 65 picks

Bizarrement, Derrick Rose n’a pas enthousiasmé la TTFL pour son retour à Chicago. Peut être que le fait qu’il soit sorti de la rotation de Tom Thibodeau y est pour quelque chose…

Viva Mexico : faire best pick lors de la journée du Global Game à Mexico – 733

C’était donc sur Devin Booker qu’il fallait miser ce samedi 17 décembre. Le joueur des Suns était en feu : 58 pions à 21 sur 35, 6 rebonds et 5 passes pour boucler la rencontre avec 79 points TTFL. Et encore, il s’est contenté d’un moyen 10/15 sur la ligne des lancers francs. Trop nul.

# Les trophées de la semaine à venir

Thanos : prendre Zion Williamson face à Giannis Antetokounmpo le 19 décembre

Est-ce que le monde est prêt pour ce duel ?

Asie : prendre Jordan Clarkson ou Rui Hachimura lorsqu’ils s’affrontent le 21 décembre

Bon, on avoue qu’on attendait un vrai step up de Rui pour vous donner envie de le pick. Quand à Clarkson, il reste capable d’enchainer un 52 après un 4, donc il faut être joueur.

Santa Claus : faire best pick lors du Christmas Day le 25 décembre

Et Joyeux Noël !

# Notre choix de la semaine

Domantas Sabonis vs Lakers : Le Lituanien de Sacto est plutôt en bonne forme en ce moment et le secteur intérieur des Lakers privé du monosourcil Anthony Davis ne semble pas en mesure de vraiment l’ennuyer. C’est ça mon analyse.

Une semaine de plus écoulée en TrashTalk Fantasy League et toujours pas de trace d’une belle performance de mon côté. Je vous laisse donc à votre réflexion sur le choix de la semaine ainsi que sur la pertinence de mes propos. Mais bon, l’important c’est de jouer, pas de gagner. Enfin j’espère.