Dans cette semaine marquée par un jour de repos qui fait du bien à nos nerfs pour cause de Thanksgiving, on a retrouvé les patrons habituels pour aligner les best picks : Giannis, Davis, Jokic et LeBron. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir cartonné puisque Bam Adebayo et surtout Ivica Zubac ont offert de belles performances en TrashTalk Fantasy League. On vous résume tout ça.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

63,3 points de moyenne sur cette semaine de six jours pour Cowctail, on sent que certains se sont mis bien avec le retour des picks premium.

Le podium individuel

Deuxième semaine consécutive en tête de la TrashTalk Fantasy League pour MoBamba. Comme quoi, il est meilleur en virtuel que sur les parquets avec ses 47,36 points de moyenne.

Le podium par équipe

Est-ce qu’on donne tout de suite le trophée de meilleure équipe de saison régulière à All-InCrew ? Parce que là ils règnent sur la TTFL avec une troisième semaine consécutive à la tête du classement par équipe.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Giannis Antetokounmpo – 56 points (27,1% des picks)

Mardi : Anthony Davis – 83 points (13,1% des picks)

Mercredi : Nikola Jokic – 74 points (7,7% des picks)

Jeudi : Oliver Miller – 25 dindes (0% des picks)

Vendredi : Bam Adebayo – 68 points (0,6% des picks)

Samedi : LeBron James – 64 points (11,4% des picks)

Dimanche : Ivica Zubac – 75 points (0,08% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Kevin Durant (3,7% des picks) : 22 points vs Raptors

Pour aller gratter des titres en profitant de Stephen Curry, il y a du monde. Mais dès qu’il s’agit d’assurer en TTFL, le mec est moins bon que Kyrie Irving et Ben Simmons (passe encore pour ces deux là) mais aussi que Nicolas Claxton et Royce O’Neal… on se limite volontairement aux joueurs de son équipe histoire de ne pas enterrer ce serpent.

Karl-Anthony Towns (3,3% des picks) : 14 points vs Hornets

Un bon intérieur sur les Hornets, le classique qui rassure les joueurs de TrashTalk Fantasy League. Pas de bol pour ceux qui ont pris KAT ce vendredi, parce que le chat était en mode sieste. Si son collègue de la raquette Rudy Gobert a fait le taf avec 44, Towns lui avait décidé d’arroser à 3 points. Son sublime 1/11 depuis le parking magnifie le 6/22 global au tir pour vous offrir une belle carotte à 14 points.

# Les bons coups de la semaine passée

T.J. McConnell (0% des picks) : 44 points vs Magic

Depuis que Tyrese Haliburton est dans l’Indiana, difficile pour T.J. McConnell d’exister. Il dispose d’ailleurs du plus petit temps de jeu de sa carrière en ce début de saison. Mais la fessée infligée au Magic lui a permis de fouler le parquet plus longtemps (32 minutes) et de montrer à quel point il pouvait être propre : 1 seul tir manqué (à 3 points), 3 pertes de balles (pour 10 passes décisives) et un joli 44 en TrashTalk Fantasay League. Dommage, personne n’a cru en lui.

Aaron Gordon (0,08% des picks) : 54 points vs Thunder

Si Nikola Jokic a forcément attiré tous les regards vers lui en terminant best pick alors qu’il était annoncé incertain jusqu’au dernier moment, un de ces coéquipiers a aussi sorti ses habits de lumière contre le Thunder. Comme quoi, quand Aron Gordon – puisqu’il s’agit de lui – laisse de côté les drones, il est capable d’être sympathique.

Shake Milton (0,14% des picks) : 49 points vs Magic

Shake Milton (0,4% des picks) : 54 points vs Magic

Avec Embiid, Harden et Maxey à l’infirmerie, l’effectif des Sixers est tout de suite moins sexy avec sur le papier aucun joueur intéressant pour la TrashTalk Fantasy League. Mais ce serait mal connaitre Shake Milton qui a déjà par le passé su offrir de beaux scores en l’absence de joueurs majeurs. Et ce n’est pas la défense extérieure du Magic qui pouvait lui faire peur, si bien qu’il a offert deux cartons consécutifs.

Ivica Zubac (0,08% des picks) : 75 points vs Clippers

Ivica Zubac en best pick, il n’y a rien à ajouter. Ah si, qu’il a sorti dans le plus grand des calmes une perf historique.

# Les trophées de la semaine passée

Rachel Nichols : Prendre Jimmy Butler face aux Wolves le 21 novembre – 104 picks

On vous avait prévenu, Jimmy est fort mais il pleure sur le cuir de sa Chrysler. Ou du moins à l’infirmerie. Donc vous saviez à quoi vous attendre en misant sur lui.

Rendez-vous chez mon psy : Prendre Ben Simmons pour son retour à Philly le 22 novembre – 2183 picks

Et bien le retour de l’Australien dans la Cité de l’Amour fraternel vous a inspiré. Le fait qu’il retrouve un peu la forme et que les Sixers se présentaient avec une équipe de départemental 4 a forcément pesé dans la balance, puisque pour l’instant c’est le trophée portant sur un joueur ayant le plus de succès cette saison. Tout ça pour faire un 33 pépère.

Thanksgiving : Faire best pick le lendemain de Thanksgiving le 25 novembre – 122

Alors que la plupart des cadors étaient sur le parquet, c’est finalement Bam Adebayo pourtant pas toujours à la fête cette saison qui a bouclé la nuit en tête des scores. 68 points TTFL pour lui et les 122 personnes qui l’ont posé.

# Les trophées de la semaine à venir

Petit traître : Prendre Jalen Brunson face aux Mavs le 3 décembre

Un seul trophée cette semaine – et en plus son nom est pourri, on voulu juste en mettre un pour l’affrontement entre Brunson et son ancienne équipe – donc peu de chance de remplir la banque. Surtout qu’au moment où les premiums reviennent, pas sûr que nombreux seront ceux qui misent sur le meneur qui est certes plutôt solide, mais pas flamboyant ou dominant non plus.

# Notre choix de la semaine

Jayson Tatum vs Nets : Oh le beau duel entre Kevin Durant et Jayson Tatum pour égayer notre nuit de dimanche ! Si l’ailier des Celtics repose actuellement sa cheville blessée, il devrait être remis sans souci pour la fin de la semaine. Et dans un match face aux Nets qui font partie des équipes qui prennent le plus de cartons en TTFL, on sent bien Tatum frapper un grand coup.

Sur ce, on vous laisse avec deux dernières informations à ne pas oublier. Premièrement la personne qui donne les conseils est la plus nulle de la rédaction TrashTalk (ou presque) à la TTFL. La deuxième est de bien penser à boire de l’eau, ce n’est qu’un jeu. À vos carottes.