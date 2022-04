Humiliés face aux Celtics au premier tour des Playoffs, les Nets ont vu leur saison 2021-22 s’arrêter brutalement alors qu’ils possédaient de grosses ambitions. Plusieurs questions entourent forcément l’avenir de la franchise new-yorkaise et l’une d’entre elle concerne le statut de Kyrie Irving. Uncle Drew est potentiellement agent libre cet été et immédiatement après la défaite, il a été interrogé sur ses intentions.

Forcément, la question allait être posée : « Est-ce que vous prévoyez de prolonger avec les Brooklyn Nets cet été ? » Possédant une player option à 36 millions de dollars sur la saison prochaine, Kyrie Irving peut théoriquement tester le marché de la Free Agency pour signer ailleurs si l’envie lui en prend. On dit bien « théoriquement » car dans la pratique, ce scénario a visiblement peu de chances d’aboutir.

« Je n’ai pas prévu d’aller où que ce soit. »

Voilà, c’est dit. Les détracteurs de Kyrie ne manqueront pas de rappeler qu’il avait prononcé des mots similaires quand il était à Boston en 2018 avant de faire ses valises quelques mois plus tard, mais Irving est aujourd’hui pas loin de son New Jersey chéri où il a grandi et évolue aux côtés de son meilleur pote Kevin Durant. Deux raisons qui laissent peu de doutes sur les intentions d’Uncle Drew cet été, lui qui veut non seulement prolonger mais surtout s’impliquer à fond dans le projet pour aider Brooklyn à atteindre ses grosses ambitions dès l’année prochaine.

« Quand je dis que je suis là avec Kev [Durant, ndlr.], cela implique le fait qu’on gère cette franchise ensemble avec Joe [Tsai, le proprio ndlr.], Sean [Marks, le manager général, ndlr.], et l’ensemble des membres de la famille que nous avons dans notre vestiaire et au sein de la franchise. Cela ne tourne pas uniquement autour de moi et Kev. Nous sommes des pierres angulaires mais nous avons aussi Ben [Simmons, ndlr.] et quelques autres joueurs qui sont sous contrat. Je pense qu’on doit faire quelques mouvements durant l’intersaison, il faut qu’on soit volontaire par rapport à ce qu’on veut construire et prendre du plaisir en le faisant. J’espère qu’on pourra commencer dès le premier jour au complet, en tant que groupe et en tant que famille. »

Un travail de collaboration donc, où Kyrie et Kev sont forcément au centre des débats de par leur statut de superstar mais qui va demander l’investissement complet de chacun, du terrain au bureau en passant par le concierge de la salle.

Un Kyrie attendu au tournant en 2022-23

Quelque part, c’est assez ironique d’entendre Kyrie Irving parler d’investissement quand on connaît le scénario de la saison 2021-22. On n’est pas ici pour juger les choix personnels d’Uncle Drew ni ses convictions mais les faits sont là : la situation autour d’Irving fut l’un des éléments majeurs de la campagne chaotique des Nets, et d’ailleurs il ne le conteste pas. « J’avais l’impression de laisser tomber mon équipe, et c’est devenu une distraction » a-t-il déclaré en conf de presse hier. D’abord écarté par la franchise car interdit de jouer au Barclays Center à cause de son statut vaccinal, Irving est ensuite devenu un joueur à mi-temps quand Brooklyn était à court d’effectif ce qui a eu le don de frustrer James Harden bien comme il faut. Harden transféré, Brooklyn a récupéré un Ben Simmons qui s’est uniquement illustré à travers ses outfits sur le banc, et un coup de balai est finalement venu mettre un terme à cette saison aussi décevante qu’usante.

Alors clairement, la saison 2022-23 doit être celle du rachat pour les Nets, avec un Kyrie forcément attendu au tournant. Les belles paroles en conférence de presse c’est bien, les actes c’est mieux. L’an prochain, Uncle Drew devra montrer que les Nets peuvent compter sur lui à 100% car même avant l’épisode du vaccin, il s’était déjà illustré par des absences inopinées pour « raisons personnelles » en plus de quelques bobos. Au total, depuis son arrivée à Brooklyn à l’été 2019, Kyrie n’a joué que… 103 matchs sur 226, c’est bien faiblard pour un joueur payé 33 millions de dollars la saison (même si on rappelle qu’il n’a pas été payé pour ses absences liées à son statut vaccinal). « C’est un pro quand il s’agit de ne pas aller au boulot, on ne peut pas lui faire confiance, si j’étais les Nets je ne lui offrirais plus jamais un contrat à long terme » a même déclaré un Stephen A. Smith en roue libre. Sans aller aussi loin dans le délire, cette quote a le mérite de montrer à quel point Kyrie a des choses à prouver la saison prochaine en même temps que l’équipe des Nets. Steve Nash doit montrer qu’il est bien l’homme de la situation, Ben Simmons a énormément de bouches à fermer, Kevin Durant a lui été moqué suite à l’humiliation contre Boston… bref, autant d’éléments qui peuvent à la fois souder cette équipe de Brooklyn comme être source de doutes par rapport à la capacité de tous ces gars-là à emmener les Nets là où ils veulent aller.

La saison prochaine sera celle de tous les tests, de tous les dangers, et potentiellement de tous les succès si les planètes finissent enfin par s’aligner du côté de Brooklyn. Mais pour cela, les Nets auront besoin d’un Kyrie Irving investi du début à la fin et pas du Uncle Drew qui fait des dingueries seulement une fois sur deux pour une raison ou pour une autre.

Source texte : YouTube House of Highlights