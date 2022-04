Tim Donaghy aura bientôt… son docu Netflix : l’ancien arbitre condamné pour corruption serait lui-même impliqué dans le projet

Woah, la petite bombe qui fait son effet. Netflix bosse un projet/docu sur Tim Donaghy, l’ancien arbitre de NBA qui a fait parler de lui pour ses affaires de corruption lien avec les paris sportifs. L’information vient de Stefan Bondy du New York Daily News, et aucune date de sortie n’a été donnée pour le moment.

Pour commencer, on va rappeler les grands traits de l’histoire de Tim Donaghy, l’un des arbitres les plus corrompus de l’histoire du sport. Celui qui a sifflé de 1994 à 2007 sur les parquets de NBA plaide coupable lors de la dernière année de sa carrière pour corruption. Le stratagème du monsieur ? Communiquer des paris sportifs à son ami d’enfance Jimmy Battista et faire en sorte qu’ils se réalisent en choisissant ses coups de sifflet pendant les matchs. Tim Donaghy touchait ainsi une – pour être poli – petite commission sur chacun des paris gagnants. La sentence ? Quinze mois de prison, sans passer par la case départ, sans toucher les 200 eu… bah un peu quand même du coup.

Some interesting news and the NBA probably won’t like this content:

According to multiple sources, Netflix is coming out with a documentary on former referee Tim Donaghy. …I heard Donaghy is involved in the film.

— Stefan Bondy (@SBondyNYDN) April 24, 2022