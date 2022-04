Allez hop, on y retourne. Ce soir est pour quatre équipes, un grand soir. On ne se rend pas compte à quel point certaines franchises jouent gros, notamment dans le duel entre Wolves et Grizzlies à Memphis. On vous explique tout ça plus bas.

# LE PROGRAMME DU MARDI 26 AVRIL

1h : Heat – Hawks

: Heat – Hawks 1h30 : Grizzlies – Wolves (en direct sur BeIN Sports 3)

: Grizzlies – Wolves (en direct sur BeIN Sports 3) 4h : Suns – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 1)

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Le Heat est en train de donner une leçon de basket-ball à Atlanta, et s’apprête à terminer à la maison.

Sur deux matchs de la série, Kevin Knox a scoré davantage que Trae Young.

Trae Young n’est pas blessé.

Grizzlies et Wolves se donnent rendez-vous à Memphis pour une cinquième manche EXCEPTIONNELLE.

La franchise du Tennessee n’a plus atteint le second tour de Playoffs depuis 2014-15, tandis qu’il faut remonter à la saison 2003-04 pour Minnesota.

Ja Morant va-t-il enfin hausser le ton ?

Toujours sans Devin Booker, les Suns reçoivent les Pelicans pour un Game 5 importantissime.

Si la troupe de Monty Williams laisse passer sa chance, elle pourrait voyager à New Orleans la boule au ventre.

Deandre Ayton réitérera-t-il son chantier du match 5 ?

Brandon Ingram a-t-il enfin rendu à Kevin Durant son talent ?

Un match tranquilou-bilou en ouverture – sauf réaction géorgienne – puis le jubilé. Deux rencontres assez espacées pour ne pas en louper une miette et un enjeu gros comme ça (on montre mais vous ne voyez pas du coup).