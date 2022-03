Absent des parquets depuis le 14 janvier dernier, Myles Turner regardait les Pacers tranquillement sur le banc en costard. Si certains se demandaient encore dans quelle mesure le pivot allait retourner sur les parquets, la franchise de l’Indiana a été très claire via Adrian Wojnarowski de chez ESPN ce lundi. En effet, blessé au pied, Turner ne rejouera tout simplement pas de la saison.

Tristesse et désarroi pour les Pacers, dans ce finish de saison régulière irrespirable.

Ou pas.

Rappelons le merveilleux contexte qui entoure Myles Turner et ses Pacers, eux qui s’approchent doucement mais sûrement d’une fin de saison globale le 10 avril prochain, puisque les hommes de Rick Carlisle sont dans le Top 3 des pires équipes de la Conférence Est et c’est pas avec un run miraculeux au buzzer que cela va changer. En tout début de saison, il y a donc une éternité puisqu’on parle d’octobre dernier, l’optimisme et la joie transpiraient dans les vestiaires d’Indianapolis. Avec un effectif chargé de joueurs d’expérience et un coach titré, les Pacers visaient haut et se voyaient beaux. La suite ? Malheureusement on la connaît, et quelques mois plus tard nous voici à l’extrême opposé des ambitions de l’automne dernier. Domantas Sabonis ? Transféré avec Justin Holiday et Jeremy Lamb. Caris LeVert ? Transféré à Cleveland. Les objectifs de Playoffs ? Envoyés à la poubelle, direction la case rebuild autour de Tyrese Haliburton et Chris Duarte, entre autres. Au milieu de tout ce bazar, on peut dire que Myles Turner a vécu de sacrées montagnes russes, lui qui a d’abord mentionné publiquement son insatisfaction dans la franchise, avant de se blesser au pied, puis d’être le seul joueur important… non-transféré au final, avec Malcolm Brogdon.

Car oui, en janvier dernier, Myles Turner était considéré comme le joueur le plus probablement transféré à la deadline, tant les Pacers semblaient ne plus trop lui convenir et le besoin de tourner la page semblait inévitable. On était plus là à se demander dans quelle franchise il allait atterrir, plutôt que de se demander s’il allait y avoir un transfert. Puis tout le monde – ou presque – a été pris au dépourvu, finalement c’est un autre intérieur un peu plus blond et gaucher qui a été échangé, et Turner s’est retrouvé sur le côté. La raison principale de ce non-transfert ? Une sale blessure au pied, avec un timing horrible puisque c’était trois semaines avant la trade deadline. Autant dire que les équipes qui étaient intéressées par le contreur se sont vite retournées et ont laissé les dirigeants des Pacers sur répondeur… Le 10 février passé, Carlisle et ses assistants ont donc décidé de mettre le camion entre les mains de la jeunesse, et ce sont donc Jalen Smith, Goga Bitazde ou encore Isaiah Jackson qui ont eu droit aux minutes de jeu laissées par Sabonis (transféré) et Turner (blessé). Des prémices assez intéressantes, et dont on reparlera certainement en bilan de fin de saison ainsi que dans les 30 Previews en 30 Jours, mais une question qui revient forcément sur le devant de la scène maintenant que la saison des Pacers touche à sa fin et l’été arrive.

Quelle équipe va récupérer Myles Turner, interrogation qui animait la planète basket en janvier dernier ? Avec encore une année de contrat (18 millions) et un avenir qui semble clairement tourné vers la jeunesse et un nouveau groupe, tout cela en ayant les souvenirs de l’automne dernier lors duquel on jonglait avec les futures destinations, on ne peut éviter le sujet. Tout revient, comme souvent, au médical. Les blessures aux pieds chez les pivots, ce n’est pas vraiment le genre de bail avec lequel on a envie de parier. Et beaucoup de managers auront besoin de savoir si les Pacers vont refiler un joueur en bon état, ou s’il s’agira d’un joueur clairement affecté par sa blessure. Côté Indiana justement, autre aspect important, le fait de récupérer quelque chose en échange de Turner. Car dès que les transferts seront réautorisés, le chronomètre sera lancé et il ne sera plus qu’un question de temps avant de savoir où jouera Myles, en tant qu’agent-libre à l’été 2023. Portland, Toronto, Charlotte et les Lakers faisaient partie des équipes les plus agressives sur le dossier avant la blessure de l’intérieur, donc peut-être que les mêmes managers retoqueront à la porte des Pacers pour savoir que filer en échange. Le prochain rendez-vous est donc pris, ce sera cet été avec un transfert qui nous semble plus que probable.

Avant même que la Draft 2022 ait lieu, on sait déjà que cette soirée sera animée par des rumeurs de transferts. Où jouera prochainement Myles Turner ? Le pivot veut davantage de responsabilités ailleurs, et les Pacers semblent avoir changé de projet en l’espace de quelques mois. À vous de jouer, et que les meilleurs devins gagnent.

Source : Adrian Wojnarowski – ESPN