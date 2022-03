Le pari NBA du jour : 130€ à gagner en misant sur des Bulls qui confirment face aux Knicks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 28 mars, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec neuf matchs dont plusieurs qui démarrent dès 1h pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

1h : Hornets (2,35) – Nuggets (1,63)

1h : Pacers (3,70) – Hawks (1,28)

1h : Cavaliers (1,19) – Magic (4,70)

1h30 : Knicks (2,35) – Bulls (1,59)

1h30 : Raptors (1,53) – Celtics (2,50)

1h30 : Heat (1,10) – Kings (7,10)

2h : Grizzlies (1,18) – Warriors (5,10)

2h : Rockets (3,55) – Spurs (1,30)

4h : Blazers (2,05) – Thunder (1,77)

Le pari qu’on sent bien

Les Bulls battent les Knicks (1,65) : sans même avoir besoin de pousser en prolongation, il est fort possible que les Bulls raient tranquillement New York de la carte. L’argumentaire ? Les Knicks (33-42) sont en back-to-back (victoire ricrac ce dimanche contre Detroit) et ne peuvent presque plus revenir sur les Hawks (37-37). Oui, c’est mort. En face, les Bulls ont traversé une sale période mais sont allés s’imposer à Cleveland (41-33) samedi soir. Un soupçon de réaction à confirmer pour s’échapper d’un play-in… pas si loin.

Le combiné à tenter

Les Spurs battent les Rockets et les Cavaliers battent le Magic (1,62) : la cote n’est pas gigantesque mais plutôt sécure. Les Rockets, le Thunder et le Magic ont chacun un bilan de 20 victoires pour 55 défaites. Primo, c’est pas ouf. Deuzio, la course au first pick – du moins, au gros pourcentage à la loterie – est lancée. Alors, peut-être que l’esprit compétiteur des joueurs défera notre raisonnement, mais en face des Rockets et du Magic, deux équipes jouent gros. Les Spurs sont sur trois victoires consécutives et ne comptent pas s’arrêter aux portes du Top 10, juste derrière des Lakers aux abois. Les Cavaliers, quant à eux, sont 7e et accusent un match de retard sur Toronto. Mais les Raptors accueillent Boston, tandis que Cleveland a l’opportunité de prendre une victoire « facile » sur le Magic. Ce n’est jamais garanti, bien sûr, mais ce combiné « les perdants perdent et les gagnants gagnent » est intéressant.

Une petite folie pour finir ?

Nikola Jokic marque minimum 25 points, prend minimum 13 rebonds et délivre minimum 7 assists face à Charlotte (3,50) : ce n’est pas cadeau mais loin d’être impossible. Une bien belle cote pour le Serbe qui a tapé ce genre de performance il y a onze jours à Washington. Les Hornets ? La 23e défense de NBA, cliente pour prendre des cartons de quiconque sait poser un dribble. Qu’a donné le seul match de Nikola Jokic contre Charlotte cette saison ? 29 points, 21 rebonds et 5 assists, ça ne l’aurait pas fait. Mais large dans deux domaines, l’intérieur de Denver lèvera peut-être davantage la tête à trois semaines du terme de la régulière. Quand cela compte pour sa candidature au trophée de MVP.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

