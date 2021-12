Myles Turner frustré de jouer les spot-up shooters aux Pacers : « On me considère comme un role player, mais j’en veux plus »

Tout récemment, on a appris que les Pacers envisageaient de bouger plusieurs de leurs éléments majeurs afin d’entrer dans une période de reconstruction. Parmi les joueurs potentiellement transférables ? Myles Turner. Pas étranger aux rumeurs, le pivot d’Indiana voit peut-être tout ça d’un bon œil, lui qui est aujourd’hui frustré par son rôle en attaque.

Protéger l’arceau et écarter le terrain en plantant quelques 3-points. Voilà vulgairement le rôle donné à Myles Turner depuis plusieurs saisons à Indiana. Un rôle qui peine à évoluer, et l’arrivée du nouveau coach Rick Carlisle au cours de la dernière intersaison n’a globalement pas trop changé la donne pour Turner. Pourtant, sa performance exceptionnelle face aux Wizards lors du deuxième match de la saison – où il a établi son record en carrière avec 40 pions en 22 shoots – pouvait laisser présager une place plus importante en attaque pour Myles. Mais l’affaire a quelque peu été classée sans suite, même s’il y a eu deux-trois perfs notables entre-temps (trois autres matchs à au moins 20 points, dont deux sur ce mois de décembre). À l’heure de ces lignes, le pivot de 25 ans tourne à 12,9 points de moyenne en 8,8 tirs par match – des chiffres similaires à ceux affichés durant ses six premières saisons NBA – mais avec ses meilleurs pourcentages depuis son arrivée dans la Grande Ligue (53,1% dont 39,7% du parking). Et désormais, Myles Turner veut tout simplement plus de responsabilités offensives afin de pouvoir atteindre le niveau supérieur dans sa carrière. Par plus de responsabilités offensives, il imagine notamment un plus grand nombre d’opportunités en pick & roll, que ce soit avec ou sans Domantas Sabonis sur le terrain. Parce que bon, jouer les spot-up shooters, au bout d’un moment c’est un peu lassant.

« Il est clair que je ne suis pas considéré comme autre chose qu’un role player ici, mais j’en veux plus, je veux plus d’opportunités. Je fais de mon mieux pour que ça marche, pour maximiser mon rôle. Cela fait deux, trois ans que j’essaye. »

À travers cette déclaration pour The Athletic, Myles Turner affiche clairement ses motivations et si l’on en croit l’insider Jared Weiss, Rick Carlisle aurait discuté avec l’intérieur à ce sujet au cours de la semaine. Le coach d’Indiana pourrait lui donner plus d’opportunités prochainement alors on surveillera la manière dont Turner sera utilisé dans les matchs à venir. En tout cas, le principal intéressé se voit clairement comme un pivot capable de peser beaucoup plus en attaque.

« J’ai montré que j’étais capable de faire les choses qu’on me demande, et je pense qu’il est venu le temps de devenir un joueur plus important en attaque soir après soir, au lieu d’être simplement un joueur qui écarte le terrain et qui évolue dans l’ombre. »

La question qu’on se pose aujourd’hui est la suivante : peut-il obtenir ce qu’il souhaite chez les Pacers ? Ou alors un transfert est-il nécessaire à son évolution ? Malgré les rumeurs de reconstruction imminente provenant d’Indianapolis, la franchise n’aurait pas encore fait une croix définitive sur le tandem Turner – Sabonis dans la raquette. Au contraire, Rick Carlisle continue de croire en la capacité du duo d’intérieurs à jouer ensemble, même si ça demande encore des ajustements pour que les deux y trouvent leur compte dans le système offensif du coach d’Indy. Pas sûr cependant que Myles soit aussi patient après avoir passé des années dans un rôle de complément. Comme le souligne très justement Jared Weiss de The Athletic, Turner n’a plus qu’un an de contrat après cette saison, alors c’est le moment pour lui de montrer l’ensemble de ses talents à la planète NBA.

Myles Turner veut plus de responsabilités offensives afin de prouver à tout le monde qu’il peut devenir un pivot encore plus impactant en NBA. Ses qualités défensives sont connues, sa capacité à écarter le terrain aussi, mais cela ne lui suffit plus aujourd’hui alors forcément, les rumeurs autour de son avenir chez les Pacers risquent de s’intensifier.

Source texte : The Athletic