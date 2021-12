Rudy Gobert taille patron : 17 points, 21 rebonds et la win chez Joel Embiid, il en pense quoi Pat Beverley ?

La grosse affiche de la nuit opposait le Jazz aux Sixers à Philadelphie, l’occasion de voir un gros combat sous les panneaux entre Rudy Gobert et Joel Embiid. Le duel a-t-il tenu toutes ses promesses ? On vous raconte ça de suite !

Pour les stats maison de ce match, suivez le lien magique.

Utah qui restait sur cinq victoires de rang, Philly qui retrouvait également des couleurs après avoir battu les Hawks et les Hornets, on était en droit d’espérer un beau match cette nuit du côté du Wells Fargo Center. Beaucoup de questions se posaient avant le coup d’envoi : comment limiter l’impact des shooteurs du Jazz pour les Sixers ? Quel pivot pour prendre le lead dans la raquette ? Quid de l’impact du back-to-back sur les organismes (les deux avaient joué la veille) ? Quelques heures après avoir été critiqué par les Wolves, on attendait aussi une grosse réaction sur le terrain de la part de Rudy Gobert et on n’a pas été déçus.

Malgré un début de match à l’avantage de JoJo, lequel opte pour du mid-range ou du tir du parking afin d’éloigner son rival du cercle et de libérer les espaces pour ses copains, Gobzilla va monter en régime à l’instar de son équipe. Après un premier quart-temps tout feu tout flamme, le Jazz va fermer les portes à l’arrière, laissant des Sixers visiblement fatigués s’empaler sur la défense des visiteurs. Donovan Mitchell restait sur quatre sorties à plus de 30 pions mais ce soir il n’a pas eu à jouer au pyromane, laissant le collectif gérer le gros du boulot. Si les snipers ont été un peu moins en réussite que sur les derniers matchs (difficile de planter plus de 20 bombes à chaque fois hein), la belle surprise est surtout venue de la raquette avec une paire Gobert-Whiteside qui a fait un sacré chantier, cumulant 31 points, 31 rebonds (dont 12 offensifs) et 4 contres à eux deux ! À titre de comparaison, l’équipe entière des Sixers a gobé… 34 rebonds. Difficile de lutter dans ces conditions, d’autant que Joel Embiid (19 points, 9 rebonds, 3 interceptions) semblait limité physiquement ce soir. La victoire étant validée avec la manière, il ne restait plus qu’à aller chercher la réaction de l’homme du match côté Utah : Mr Rudy Gobert.

Rudy lets his game do the talking. @rudygobert27 https://t.co/zRyOMn9hSO — Holly Rowe (@sportsiren) December 10, 2021

« Je suis motivé chaque soir. Les gens aiment s’en prendre à moi sans raison. C’est drôle parce que je ne m’en prends jamais à personne… Quand vous êtes le meilleur au monde dans un domaine, les gens ne se sentent pas en sécurité. »

Sûr de sa force, notre Gobert national a donc répondu à sa manière à Pat Beverley et Anthony Edwards. Une victoire autoritaire chez les Sixers, un double-double de mammouth et un nouveau match très sérieux pour le pivot du Jazz. On en redemande !

Source texte : Holly Rowe / Utah Jazz