Pat Beverley et Anthony Edwards critiquent la défense de Rudy Gobert : ouvrir la bouche quand on perd de 30 pions, c’est pas interdit ça ?

Cette nuit, le Jazz est allé rendre visite aux Timberwolves pour leur donner une petite leçon de basket, 136-104. Le genre de défaite où finalement, il n’y a pas grand-chose à dire. Cependant, cela n’a pas empêché les grandes gueules du Minnesota Anthony Edwards et Pat Beverley d’ouvrir la bouche. Leur cible ? Notre Rudy Gobert national.

Avant de nous poser sur les déclas de ces deux poètes, un petit rappel des faits s’impose par rapport à la rencontre de cette nuit. En opposition directe sur le papier avec le pivot star des Wolves Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert a passé plus de temps à couvrir d’autres joueurs moins menaçants, laissant le loisir à son copain Bojan Bogdanovic de s’occuper de KAT. Une tactique défensive qui peut paraître chelou au premier abord sachant que Rudy possède trois trophées de Défenseur de l’Année sur son armoire et que Towns représente le meilleur joueur offensif des Wolves. Mais il y a évidemment une raison derrière tout ça. L’objectif pour le coach du Jazz Quin Snyder, c’était notamment de conserver l’impact habituel de Gobert dans la peinture, lui qui est un monstre quand il s’agit de verrouiller le cercle. Towns, c’est un pivot ultra talentueux offensivement qui peut scorer à l’intérieur mais aussi de loin. En laissant Bogda sur lui, Rudy peut rester aux alentours de la raquette pour protéger le cercle et venir doubler si nécessaire. Sachant que Jarred Vanderbilt et Taurean Prince étaient les deux autres joueurs composant le frontcourt titulaire de Minnesota cette nuit, venir doubler n’était pas vraiment un problème vu la faible menace offensive que représentent ces deux-là. Une tactique finalement payante car même si Rudy a été un peu gêné par les fautes dans ce match, les Loups ont été limités à 36 points à l’intérieur. Mais une tactique qui visiblement agace un certain Pat Beverley (via le Star-Tribune).

« Si je suis le Défenseur de l’Année, je couvre toujours le meilleur joueur adverse, point barre. Je ne veux pas manquer de respect à Royce O’Neale ou les autres joueurs de leur équipe, mais si je suis Défenseur de l’Année, je ne défends pas sur Royce O’Neale. Je défends sur Mike Conley, sur Donovan Mitchell, sur Bojan Bogdanovic. Vous avez Rudy Gobert qui défend sur Jarred Vanderbilt. Et à chaque fois j’entends qu’il est le Défenseur de l’Année. Bref. »

Alors, de 1, tu n’es pas Défenseur de l’Année Pat. Et de 2, tu viens de prendre la sauce. Alors on n’a qu’une seule chose à dire : « Chut ». Et comme si ça ne suffisait pas, son pote Anthony Edwards en a également mis une couche. On aime bien le franc-parler du bonhomme, mais parfois on a comme l’impression que les fils se touchent. Kristaps Porzingis meilleur protecteur de cercle que Rudy Gobert ? Mais bien sûr.

« Je pense qu’il était dans nos têtes. Il ne contrait même pas nos tirs. Les gars allaient au cercle et étaient du genre, oh voici Rudy Gobert. Je leur ai dit, ‘Frère, il est comme tout le monde.’ Pour moi, le meilleur protecteur de cercle en NBA, c’est Kristaps Porzingis. Je n’arrive pas à obtenir le moindre lay-up contre lui. Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas réussi à conclure sur Rudy Gobert. Il ne me fait pas peur du tout. »

Tout ça après avoir perdu de 32 points… really ? En lisant ces déclas, Rudy doit en tout cas bien se marrer. Si certains aiment visiblement toujours le critiquer, si certains le pointent encore du doigt suite à l’élimination prématurée du Jazz face au small ball des Clippers lors des derniers Playoffs, Gobert a les trophées et les chiffres qui parlent pour lui. Alors que le Jazz semble avoir trouvé son rythme de croisière depuis quelques matchs (cinq wins de suite), son impact défensif est une nouvelle fois énorme cette saison et il sera comme d’habitude dans la course pour remporter le DPOY au moment de faire les comptes. Peu importe ce que peuvent dire Pat Bev et Ant-Man…

L’ouvrir quand on prend 30 points dans les dents, ça devrait être puni par la loi. Alors honnêtement Rudy, on a juste envie de dire, « Laisse parler, laisse rager ».

Source texte : The Star-Tribune

Anthony Edwards said the best rim protector in the league is Kristaps Porzingis. On Rudy Gobert, Ant was honest … 'Anytime I go against Porzingis, I don’t get no layups. I don’t get why we couldn’t finish on Rudy Gobert. He don’t put no fear in my heart. I don’t know why." — Chris Hine (@ChristopherHine) December 9, 2021