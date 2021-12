NBA Top 10 du jour : Obi Toppin tape un rider à -10 et redéfinit le concept d’audace

Comme chaque matin, retrouvez l Top 10 du jour concocté par la NBA. Les plus belles actions de la nuit avec nous aux commentaires pour ajouter un peu de peps aux images. On est chaud ? Let’s go !

Paul Millsap file en contre et écrase Christian Wood comme un vulgaire tapis de brocante

Quoi de mieux qu’un eurostep de Joel Embiid pour se mettre dans la bain ? Plein de choses, on vous l’accorde, mais celui-ci est réussi

Bobby Portis refuse l’accès à un Tyler Herro bien trop ambitieux : « pas dans ma véranda saltimbanque ! »

Hop, smooth comme jamais Miles Bridges se faufile sur l’arceau de Philly et dépose un joli lay-up bien acrobatique, par-dessous Embiid

Khris Middleton trouve son cheat code grec qui file au tomar, facile d’avoir une passé dé chez les Bucks

Oh le petit Jones des Pelicans qui confond Nikola Jokic avec un escalator : postserbe !

Josh Christopher claque un énorme alley-oop, bien aérien et tellement stylé

Brandon Boston Jr. fait la totale aux C’s et envoie même une bonne praline depuis… le logo ?

Bon, bah Obi Toppin claque un rider à -10 hein

Kyle Kuzma couche les gosses, tous, et n’en oublie pas un seul

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se dit à très vite pour un nouveau Top 10 NBA. Du dunk, des gros shoots, du contre, vous avez de quoi vous ambiancer jusqu’à demain. Nous ? On a fait le tour alors on va s’étirer un coup et passer à la suite. À très vite ? À très vite !