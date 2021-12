Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Donovan Mitchell a dansé avec les Loups

C’était le barouf total. On a eu de très chouettes choses, mais aussi des inattendus et quelques manqués. Si vous êtes ici pour ça, non, Stephen Curry n’a pas claqué 16 tirs du parking face aux Blazers puisqu’il s’est complètement rabaissé au niveau de leur défense. Mais si vous êtes là pour ça, oui, le Jazz a détruit les Wolves. On se fait couler un truc, et on débrief de tout ça.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Mathews brought the energy and the buckets! 😤 pic.twitter.com/m1IFXJ5XsS — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 9, 2021

Zach LaVine attempts to summit Mt. Mobley. pic.twitter.com/qar8aFrQHO — Rob Perez (@WorldWideWob) December 9, 2021

Obi Toppin ESTÁ LOCO pic.twitter.com/8iF6VZEsPD — Pedro Reparaz (@PedroReparaz) December 9, 2021

Brandon Boston CASHES it before the 2Q buzzer 💰 pic.twitter.com/yMGcPGi3li — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2021

Embiid shouldn’t be able to do this at his size pic.twitter.com/j1nr1fRpTY — Michael K-B (@therealmikekb) December 9, 2021

10 to go… #CurryWatch@StephenCurry30 hits 6 3PM in the @warriors win to bring him within 10 triples of setting a new NBA record! pic.twitter.com/IrrLUEDsRn — NBA (@NBA) December 9, 2021

Garrison Mathews getting MVP chants in Toyota center pic.twitter.com/TveWzYFqzU — arxn (@arxanii) December 9, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir