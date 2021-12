Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Knicks sortent un peu la tête de l’eau, les Wizards continuent de boire la tasse

Après un mercredi Panzani tout feu tout flamme, la NBA a soufflé un coup cette nuit avec quatre petites rencontres au menu. Kevin Durant qui remporte son duel avec Joel Embiid, les Knicks qui se reprennent, les Suns tout en maitrise : c’est l’heure de tout vous raconter, enfin… tout ce qu’on sait.

# Les résultats de la nuit

Pacers – Pistons : 122-113

Nets – Sixers : 114-105

Rockets – Knicks : 103-116

Suns – Wizards : 118-98

# Ce qu’il faut retenir

Les Pacers ont géré avec sérieux les Pistons dans un classique du début des années 2000. Clairement pas le match le plus fou de l’année, même si Caris LeVert nous a sorti un gros coup de chaud. Espérons pour lui que ça permette de lancer enfin sa saison.

Kevin Durant a encore été injouable pour permettre à l’équipe C de Brooklyn de vaincre Philadelphie. Depuis que les Nets ont activé le mode COVID, ils ont gagné trois matchs de rang et KD tourne en 39/10/9 à 49% au shoot. Quelqu’un a dit MVP ?

Les Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites en gagnant chez les Rockets. Evan Fournier a retrouvé des couleurs au shoot, le banc a été IN-TE-NABLE. Le fait que Houston n’ait pas Christian Wood a dû aider aussi.

Le blowout de la nuit est sponsorisé par les Suns : pourquoi nous offrir un beau money time quand tu peux plier la rencontre en trois quart-temps ? Phoenix recolle aux Warriors en tête à l’Ouest, Washington continue de creuser sa propre tombe.

# Quelques images pour égayer votre journée

Quickley catches fire from deep 🔥@IQ_GodSon drains a career-high 7 3PM in the @nyknicks win! pic.twitter.com/H88vEvv4Po — NBA (@NBA) December 17, 2021

Deuce does it all 👀@deucemcb11 puts up 15 PTS, 9 AST and 4 STL with no turnovers as the @nyknicks take the W! #NBARooks pic.twitter.com/8X0CsYPChp — NBA (@NBA) December 17, 2021

‼ THEIS THROWDOWN ‼@HoustonRockets and Knicks in a close one on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/dsdn9kfLxa — NBA (@NBA) December 17, 2021

BACK-TO-BACK CLUTCH TRIPLES ‼ This time Blake Griffin drains the 3 to extend the @BrooklynNets lead on @NBATV! pic.twitter.com/XNisgBB07N — NBA (@NBA) December 17, 2021

