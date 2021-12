NBA Top 5 du jour : Daniel Theis s’offre deux Knicks pour le prix d’un, c’est déjà Noël au Texas

Comme chaque jour, retrouvez la compil’ des meilleures actions de la nuit concoctée par la NBA. On part sur un petit format ce matin avec un Top 5 mais quelques belles images à mater à l’heure du petit déjeuner. Let’s go !

Le shoot à 3-points de Kevin Durant en première intention sur la bouille du défenseur ? Un grand classique de la NBA.

Myles Turner qui échappe à Isaiah Stewart pour aller mettre son petit coup de marteau. On remercie les Pistons pour la raquette grande ouverte.

C’est peut-être l’action la moins kiffante du lot avec un simple alley-oop entre Cameron Johnson et JaVale McGee. On voit que ça a été une petite nuit.

Si vous vous demandez pourquoi Myles Turner a été si motivé sur son tomar, c’est parce qu’il s’était pris ça juste avant. Cette violence gratuite d’Isaiah Stewart.

On finit du côté de Houston avec un Daniel Theis en mode franchise player et qui se permet même de mettre Nerlens Noel et Miles McBride sur un beau poster. Insuffisant pour remporter la victoire malgré tout.

Voilà, c’est déjà fini mais c’est pour mieux se retrouver dès demain. Pour les images, c’est juste en-dessous. Nous ? On va s’étirer un peu les doigts et vite enchaîner car il y a du lourd en réserve. On préchauffe !