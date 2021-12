James Harden a eu droit à sa vidéo hommage à Houston : le Barbu a tellement été touché qu’il a même laissé la victoire aux Rockets

Pour la deuxième fois depuis son arrivée à Brooklyn, James Harden est venu refouler le parquet des Rockets cette nuit, le même parquet où il avait enchaîné les exploits sous le maillot des Rockets au cours de la décennie 2010. Un match forcément pas comme les autres pour le Barbu.

Un deuxième retour à Houston, mais le premier dans un Toyota Center en full-capacity. Alors forcément, on se demandait quel accueil allait recevoir le Barbu. Sans surprise, il y a eu des sifflets et il y a eu des applaudissements. Des sifflets pour la manière dont Ramesse est parti, avec un divorce bien crade en début de saison dernière. Et des applaudissements pour l’ensemble de son œuvre, lui qui a enchaîné les saisons calibre MVP au sein d’une équipe des Rockets allant quand même deux fois en Finale de Conférence Ouest avec lui aux commandes. Pas rien ! James Harden a notamment été acclamé lors d’un temps-mort dans le premier quart-temps, quand une vidéo hommage retraçant ses exploits sur les parquets mais aussi son implication dans la communauté a été diffusée sur l’écran géant de la salle. La réaction du Barbu ? Cœur avec les doigts, et petit sourire sur le visage. Harden a certes tout fait pour quitter Houston en janvier dernier, mais il n’a pas oublié pour autant les grands moments passés à H-Town, où il est véritablement devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Avec l’absence de Kevin Durant (et Kyrie Irving évidemment), James Harden avait une occasion en or de se rappeler au bon souvenir des Rockets. Les clés de l’attaque, une opposition contre son ancienne équipe, ça sentait la grosse perf’ TTFL à plein nez, et ce malgré les hauts et les bas de Ramesse en ce début de saison. Mais un final, Harden s’est un peu troué. Certes, y’a 25 points, 11 rebonds et 8 caviars sur la feuille de stats, mais y’a aussi 8 pertes de balle, avec un 4/16 au tir dont 3/12 de loin. Les lancers-francs sont venus à la rescousse du Barbu (14/16) mais clairement, ce n’était pas lui la star de la soirée. Les « MVP ! MVP ! » que James Harden avait l’habitude d’entendre au Toyota Center ont été dirigés vers… Garrison Mathews, qui a joué un bien mauvais tour à Ramesse notamment en fin de match, quand il s’est jeté au sol pour intercepter un ballon que le Barbu a un peu trop tardé à récupérer. On en connaît un qui va passer dans le prochain Shaqtin ! Garrison Mathews (19 points dont 12 dans le quatrième quart-temps) mais aussi Josh Christopher (18 points à 7/7 au tir) ont donc volé la vedette à l’ancien MVP, en lui rendant la vie dure à travers leur défense tout en contribuant en attaque. Un scénario qui donne forcément le sourire aux fans des Fusées ce matin, un scénario qui doit forcément déranger un peu James Harden, qui imaginait sans doute autre chose pour son retour dans la salle où il a tant brillé.

James Harden avait sorti une pure perf’ lors de son premier retour à Houston en mars dernier, avec la victoire des Nets en prime. Mais cette fois-ci, le dernier mot est pour les Rockets de la nouvelle légende locale Garrison Mathews, qui va bientôt remporter le titre de MVP si les Fusées continuent leur improbable série de victoires…