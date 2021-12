Le retour de James Harden au Toyota Center de Houston, c’est ce soir : cette fois le public sera au complet, quel accueil attend le Barbu ?

Après une série de six victoires consécutives, le calendrier va se compliquer dès ce soir pour Houston lors des retrouvailles avec James Harden et les Nets. Au cours de la première visite du Barbu le 3 mars dernier, les restrictions liées au COVID étaient encore très stricts, bien plus qu’aujourd’hui. Ce match devrait donc permettre de sonder le sentiment prédominant à l’égard d’El Barbudo dans un Toyota Center au maximum de sa capacité.

Après quelques échanges chaleureux, des accolades avec plusieurs membres des Rockets, et une vidéo tribute retraçant à la fois huit saisons de show (un trophée de MVP, des sélections au All-Star Game, des titres de meilleur scoreur, deux finales de conférence et de nombreux records de franchise) sur le parquet de Houston ainsi qu’une proximité émouvante avec la communauté texane, on aurait pu s’attendre à une certaine forme d’indulgence de la part des quelques fans venus assister à son premier retour sous le maillot des Nets. Mais tous n’étaient visiblement pas de l’avis de Travis Scott concernant la manière dont le Barbu a forcé son départ de H-Town. Le fait de voir leur go-to-guy débarquer en début de saison dernière avec un survêtement trois tailles au-dessus de ses standards habituels et une nonchalance assez inouïe n’avait pas été digéré par tout le monde. Si certains l’ont applaudi, une poignée de fans ont hué le MVP de la saison 2018 à chaque fois qu’il touchait le ballon au début du match, exprimant ainsi leur mécontentement par rapport au processus de divorce. Maintenant que le Toyota Center de Houston est à nouveau en capacité d’accueillir 18 000 personnes, ces sifflets risquent d’être bien plus bruyants. On verra quel sera vraiment l’accueil pour le Barbu mais il est clair que l’ambiance sera un peu différente des autres matchs de Houston, surtout que les Rockets sont en feu actuellement avec… six victoires consécutives. Eric Gordon, le vétéran des Rockets et ancien coéquipier d’Harden, annonce en tout cas la couleur : « Cela fait un certain temps, mais ce sera amusant. J’attends ça avec impatience”. Nous aussi Eric, nous aussi.

En dehors de certains fans qui éprouvent encore une certaine rancœur à l’égard de James Harden, ceux qui lui sont au contraire reconnaissants d’avoir tant donné pour la franchise seraient bien inspirés de se faire entendre. Mais lors de cette fameuse soirée de mars, The Beard ne s’était pas gêné pour donner au public des motifs supplémentaires de le haïr sur le moment, en s’offrant une belle performance : 29 points, 10 rebonds et 14 passes pour mener Brooklyn à une victoire 132-114, devenant par la même occasion le sixième joueur à réaliser un triple-double lors de son premier match contre son ancienne équipe. Vraisemblablement, les huées n’ont fait que déclencher un cas classique de “ok, watch this !”. Peut-il refaire le coup ce soir ? Au vu des hauts et des bas qui accompagnent son début de saison, on peut avoir quelques doutes mais il est clair qu’Harden voudra briller devant son ancien public. De plus, sachant que Kevin Durant (et LaMarcus Aldridge) a eu droit à un RTT pour ce match à Houston, Ramesse pourra véritablement enclencher le mode Rockets où il domine l’attaque à 100%, autant avec ses qualités de scoring que de playmaking. Bref, y’a pas mal de souvenirs qui pourraient remonter à la surface cette nuit dans le Texas…

Cela ne serait pas une surprise si certains fans présents ce soir au Toyota Center possèdent encore un sentiment négatif vis-à-vis du Barbu. Son départ ne remonte qu’à un an et on n’efface pas comme ça huit saisons de vie commune, surtout vu les grands moments vécus entre Harden et les Rockets.

Source texte : Houston Chronicle, Global Times