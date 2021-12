Nikola Jokic cloue le bec des Pelicans : 39 points, 11 rebonds et 11 assists, une perf’ qui sent bon Belgrade et la tondeuse

Nikola Jokic est un fabuleux joueur de basket-ball. Non, ce n’est pas une nouveauté, mais le Joker nous a encore une fois offert un récital face aux Pelicans. Ce mercredi, le Serbe s’est lâché avec 39 points, un triple-double, des paniers clutchissimes et une prolongation menée d’une main de maître. Pas de doute, le MVP 2021 était de sortie et c’est les volatiles qui ont payé l’addition. On débrief.

La région de la Nouvelle-Orléans est souvent frappée par des tempêtes en tout genre et les êtres vivants qui y résident ont une multitude d’astuces pour les détourner. Cependant, il y a des soirs où la force de la nature est bien plus forte que vous, rendant le pire inévitable. Malheureusement pour les Pelicans, ils viennent de subir l’une de ces soirées lors desquelles la tempête prend le dessus. Cette énorme perturbation porte un nom : Nikola Jokic. Le pivot serbe a profité d’un somme de ses adversaires pour bouffer les œufs de Pels en plein dans leur nid. Avec le rythme de sénateur qu’on lui connaît, le Joker a scoré 39 points à 17/23 au shoot. Quand vous ajoutez à cela 11 rebonds et 11 passes décisives, vous obtenez un triple-double monumental réalisé à la vitesse du tracteur de ton grand oncle. C’est fort, très fort même quand on pense que le joueur des Nuggets s’est coltiné toute la soirée un Jonas Valanciunas encore une fois au top, auteur de 27 points et 11 rebonds.

🃏 39 PTS, 11 REB, 11 AST 🃏 Nikola Jokic powers the @nuggets to the overtime win with his fourth triple-double of the season! pic.twitter.com/d0HYZG15Zi — NBA (@NBA) December 9, 2021

Pour sortir vainqueur de ce duel de mangeurs d’enfants, le MVP 2021 a dû se retrousser les manches et jouer son meilleur basket. Après une première mi-temps maîtrisée, les Nuggets se laissent endormir et les volatiles reviennent dans la partie. Au buzzer final, les deux franchises sont à égalité (105-105) et la feuille de match du Joker affiche 28 pions. Pour les fortiches en calcul mental c’est vite vu : 39-28 = 11, et à la suite d’une super soustraction on obtient donc le nombre de points inscrits par la bête dans la prolongation. Inutile de vous dire qu’ils seront suffisants pour aller choper la victoire. Succès et triple-double, un combo bien plaisant pour le Serbe préféré de ton Serbe préféré qui a été correctement épaulé par Will Barton. La torche humaine des Nuggets a profité des caviars de Nikola Jokic pour faire gonfler ses stats perso et scorer 20 points. Même si c’est surtout pour évoquer sa coupe de cheveux à la Jackson Five, Aaron Gordon s’est également montré précieux dans son registre avec 10 points, 2 rebonds et 2 interceptions. Mais vous l’aurez compris, rien ne vaut l’authenticité serbe d’un crâne rasé de près pour cartonner et rouler sur ses adversaires. Avec cette nouvelle masterclass, Nikola Jokic se rassure et permet aux Nuggets de repasser en positif avec un bilan de douze victoires pour douze défaites. Ce matin au réveil, le Colorado a le sourire et mine de rien – entre les blessures et les désillusions de postseason – cela faisait un moment que ça n’était plus arrivé.

Nikola Jokic a été monstrueux dans la victoire des Nuggets face aux Pels, 120 à 114. Avec un énorme triple-double et une prolongation de patron, le bestiau a clairement rappelé à tous qu’il était le tracteur le plus fort de l’histoire du basket-ball. En plus de sa performance, il offre un bol d’air aux Nuggets et ça, c’est sympa de sa part.

Source Texte : NBA.