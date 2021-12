Stephen Curry se rapproche un peu plus de Ray Allen : 6 tirs primés cette nuit, plus que 10 à planter pour faire tomber le record

Avant le match face aux Blazers cette nuit, Stephen Curry n’écartait pas l’idée de planter 16 tirs primés en un match pour dépasser Ray Allen. Finalement, il s’est arrêté à six (vraiment nul ce Steph), et il va donc falloir patienter encore un peu avant qu’il ne prenne la place de Jesus. Allez, c’est l’heure de faire un petit point Curry.

Dix. Il ne manque plus que dix tirs primés à Stephen Curry pour prendre la première place au classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques all-time. La barre a été fixée à 2 973 par Ray Allen, Stephen Curry en est désormais à 2 964 après ses six réussites contre Portland cette nuit. Bon, ce n’était pas la plus grande des soirées pour Steph, qui a terminé avec un 6/17 de loin. 17 tentatives du parking sur 19 shoots tentés au total, autant dire que Curry a voulu forcer un peu le truc histoire d’offrir un cadeau inoubliable aux fans des Warriors. Vous imaginez un peu, 16 tirs primés dans un seul match avec le record all-time à la clé, oh boy ! Clairement, ça aurait été la folie au Chase Center. Mais c’est donc en déplacement que Steph va tranquillement dépasser Ray Ray, vu que les Warriors vont désormais partir en road-trip à l’Est pour une dizaine de jours. Reste juste à voir contre qui. Jetons un petit œil au calendrier des Warriors.

Les 4 prochains matchs des Warriors : – Philadelphie (Seth Curry)

– Indiana (Reggie Miller)

– New York (Madison Square Garden)

– Boston (Ray Allen) Contre quelle équipe Stephen Curry va faire tomber le record all time ? Il est à 10 tirs à trois points de passer Ray Allen 🔥🔥 pic.twitter.com/Tp9yabIpZz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 9, 2021

Chez les Sixers face à son frère Seth ? Sur le parquet d’Indiana où Reggie Miller – troisième plus grand sniper all-time – a réalisé sa légendaire carrière ? Dans le mythique Madison Square Garden de New York où Steph a explosé aux yeux du monde avec 54 points un soir de février 2013 ? Ou alors à Boston, contre la franchise dans laquelle Ray Allen a remporté le premier de ses deux titres NBA ? Au final, peu importe contre qui Stephen Curry prendra la première place du classement, le moment sera symbolique et légendaire. On ne peut évidemment pas exclure une explosion à dix tirs primés dès le prochain match à Philly, comme il l’avait fait la saison dernière (49 points à 10/17 de loin le 19 avril). Mais si on devait mettre une pièce, on la jouerait un peu plus safe en misant sur la rencontre d’Indiana le 13 décembre. En tout cas, une chose est sûre : les prochains matchs de Golden State sont immanquables, car c’est un moment d’histoire qu’il faudra absolument vivre en direct.

Stephen Curry est déjà considéré comme le plus grand sniper de l’histoire, ce record ne sera qu’une validation supplémentaire de sa greatness. Et le fait de pouvoir vivre cela en live, c’est tout simplement une chance énorme. Alors profitons-en.