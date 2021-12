Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Paul George n’y voyait pas très clair, et les Kings en ont profité

Sept matchs furent au programme de ce samedi et honnêtement, on a pas eu le temps de s’ennuyer (si). Ce qu’il s’est passé ? Un Serbe a foutu le zbeul dans les rues de Manhattan tandis qu’à Brooklyn, des Taureaux encornaient les passants. Et puis cette rave party improvisée dans l’Oregon, quelle honte. Les Celtics n’ont même pas prévenu qu’ils allaient utiliser le Moda Center pour foutre leur barouf.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Nikola Jokic s’est posé dans la peinture du Garden et y a lâché son minimum syndical : 32 points, 11 rebonds et 5 assists

15 points, 3 rebonds et 5 passes décisives pour le Vavane national, à 6/14 au tir

La paire DeMar DeRozan – Zach LaVine a braqué le Barclays Center, pour une deuxième victoire des Bulls face aux Nets cette saison

James Harden, excellement défendu par Lonzo Ball, a terminé à 5/21 au tir

Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont tapé un Heat également amoindri par les blessures (Bam Adebayo, Jimmy Butler, Markieff Morris)

Bobby Portis s’est fait respecter avec 19 points et… 16 rebonds

En lendemain de victoire à Phoenix, les Dubs ont craqué pour la réception de San Antonio

Steph Curry n’a pas été au niveau – 7/28 au tir dont 5/17 du parking – visiblement touché par la fatigue (et c’est on ne peut plus compréhensible)

Big up à Dejounte Murray – 23 points, 12 rebonds, 7 assists et 2 interceptions – ainsi qu’à Derrick White, auteur de 25 points, 1 rebond, 3 assists et 3 interceptions

Les Grizzlies ont parfaitement maitrisé leur sujet à Dallas

Inquiétés dans le dernier quart-temps, ils ont pu compter sur un Desmond Bane XXL (29 points, career high, et 9 rebonds) pour éviter le retour des Mavs

Les Celtics ont tapé une grosse fiestoche dans le Moda Center

En l’absence de Jaylen Brown, le duo Dennis Schroder – Jayson Tatum a compilé 62 points, 14 rebonds et 12 assists à 19/33 au tir dont 9/13 du parking

Al Horford non plus n’était pas là

Ça a carrément tourné à l’humiliation quand Payton Pritchard a sorti un garbage time de folie, et que le banc des Celtics a quelque peu… surréagi (c’était exceptionnel)

Les Kings ont gagné pour la deuxième fois en trois jours face aux Clippers

Nico Batum est (enfin) sorti du protocole COVID, mais Tyronn Lue n’a pas encore l’idée de sa date de retour

Oui nous sommes pressés qu’il revienne, car a vu meilleure soirée que de se manger 28 points par Terence Davis

Et puis ce 5/21 au tir de Paul George, sa maladresse a coûté très cher aux siens (la victoire quoi)

# Quelques images pour égayer votre journée

Desmond Bane with another great game:

29 Pts (Career-High)

9 Reb

12-20 FG

4-6 3-PTpic.twitter.com/jI6p9xiJTI — Bryson🐻 (@BrysonWright3) December 5, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir