NBA Top 10 du jour : Steph Curry qui plante du logo, un jour comme un autre en NBA

Comme chaque matin, retrouvez le Top 10 du jour concocté par la NBA. Les plus belles actions, les dingueries de la nuit et nous aux commentaires pour ajouter un peu de piment. Let’s go !

Khris Middleton met un vent à toute l’équipe du Heat en une seule passe. Jrue Holiday n’en espérait pas tant.

Derrick Jones Jr. ne saute pas que pour fracasser de l’arceau, James Harden est désormais au courant.

Pas de Ja Morant mais Desmond Bane est là pour faire le spectacle à Memphis. Petit spin move sur Tim Hardaway Jr. et merci Boban pour la raquette grande ouverte.

Moise a coupé la mer rouge en deux mais DeMar DeRozan fait la même chose avec la défense des Nets.

Zach LaVine qui nous claque le reverse lay-up avec la faute. Le show continue à Chicago.

Bulls épisode 4 : Ayo Dosunmu en transition avec le dribble dans le dos et la belle finition. Il faudra bientôt leur faire un Top 10 rien que pour eux à ce rythme.

Quelque chose nous dit que Juan Toscano-Anderson risque de revenir très souvent dans ce classement cette saison.

Ivica Zubac met Marvin Bagley III sur un gros poster. Finalement, être sur le banc c’était peut-être pas si mal.

DeMarcus Cousins est déjà adopté chez les Bucks et il se fait vite des copains chez les Antetokounmpo.

Un tir du milieu du terrain, au buzzer, avec trois mecs qui foncent sur lui pour close-out : du Steph Curry dans le texte.

Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous, on se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle compil’ bien sympa à mater en famille. Bon dimanche à tous !