Kira Lewis Jr. victime d’une rupture d’un ligament du genou : saison terminée, le coup est rude pour le jeunot des Pels

C’est le genre de nouvelle qu’on n’aime pas entendre. Kira Lewis Jr., touché au genou lors du dernier match des Pelicans hier face aux Nuggets, va être éloigné des parquets pendant un bon bout de temps si l’on en croit les dernières infos en provenance de la Nouvelle-Orléans.

À la base, ça parlait d’une entorse du genou. Mais les résultats des examens passés ce jeudi sont sans appel : comme l’annonce la franchise de NOLA, Kira Lewis Jr. souffre non seulement d’une rupture d’un ligament croisé antérieur du genou droit, mais également d’une entorse de niveau 2 du ligament collatéral médial. Pas besoin d’être médecin pour comprendre que ça craint. Pas besoin d’être médecin non plus pour en déduire que le sophomore des Pelicans ne jouera plus cette saison, lui qui devra évidemment passer sur le billard. Pour ceux qui n’ont pas regardé l’opposition entre les Nuggets et les Pels la nuit dernière, Kira Lewis Jr. s’est blessé au cours du deuxième quart-temps et en le voyant rester au sol, on se doutait que ça pouvait potentiellement être sérieux. Malheureusement, cela a donc été confirmé et c’est évidemment un gros coup d’arrêt pour celui qui a été sélectionné en 13e choix de la Draft NBA 2020. En l’espace de 24 matchs cette saison, le meneur sorti tout droit de l’université d’Alabama tournait à 5,9 points (40,4% au tir), 1,6 rebond et 2 assists de moyenne en 14,2 minutes par soir.

Injury Update: Kira Lewis Jr. will be out indefinitely after suffering a torn ACL and a Grade 2 MCL sprain in his right knee during the second quarter of last night’s game against the Denver Nuggets pic.twitter.com/w7RMMwSfwO — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 9, 2021

C’est d’autant plus un coup d’arrêt que Kira Lewis Jr. semblait sur le point de s’imposer en tant que premier meneur sortant du banc, derrière le titulaire Devonte’ Graham. Si globalement sa campagne sophomore ne fait pas rêver, il s’était pas mal illustré durant la deuxième partie du mois de novembre, en profitant d’un temps de jeu plutôt conséquent quand Graham était sur la touche (12,7 points, 3,3 rebonds, 3,3 assists à 45,7% au tir en trois matchs, du 19 au 22 novembre).

« Kira, il compte tellement pour notre équipe. Il commençait à s’affirmer, tout le monde pouvait le voir. Un tel coup dur, c’est vraiment difficile. » – Willie Green, via ESPN

Les mots du coach des Pelicans résument bien le sentiment qui règne aujourd’hui dans le Bayou. Bosseur et apprécié de ses coéquipiers, Kira Lewis Jr. voulait profiter de cette deuxième année en NBA pour montrer à la planète basket ses qualités de dragster ainsi que sa vivacité. Des qualités qui – on l’espère – ne seront pas trop affectées par cette terrible blessure. Bon, il est jeune (seulement 20 piges) et il a du talent, alors on peut espérer un retour à 100% de ses moyens afin qu’il puisse ensuite s’imposer comme une pièce qui compte dans la rotation des Pelicans. Mais en attendant, de longs mois de rééducation l’attendent.

De longs mois de rééducation, et on ne peut donc que lui souhaiter bon courage car il en aura besoin pour traverser cette étape forcément difficile. Officiellement, les Pelicans n’ont pas donné de durée concernant son absence mais on espère qu’il sera de nouveau sur pied pour le début de la saison 2022-23.

