Free Agent restreint, Collin Sexton va se retrouver pour la première fois sur le marché cet été. Blessé depuis fin 2021, le jeune joueur de 23 ans intéresserait plusieurs franchises. Mais le guard, qui fait l’unanimité à Cleveland, se verrait bien rester dans l’Ohio. Le tandem Garland-Sexton sera-t-il toujours uni à la rentrée chez les Cavs ?

Issu de la cuvée de Draft 2018, Collin Sexton devait être celui qui mettrait les Cavs sur ses épaules pour les mener en Playoffs au printemps. Malheureusement, le meneur s’est fait le ménisque en novembre 2021 et a dû se faire opérer du genou. Le verdict est cash : fin de saison prématurée pour l’arrière et une belle interrogation concernant son avenir puisque Sexton boucle déjà la 4ème saison de son contrat rookie. Une échéance qui va lui permettre de tester sa valeur sur le marché cet été en tant que Free Agent restreint. Et d’après les infos qui nous viennent de l’autre côté de l’Atlantique, plusieurs équipes seraient déjà prêtes à se positionner. Ça parle par exemple d’un intérêt des Pistons, des Pacers ou encore des Wizards pour le protégé de Rich Paul. Mais Coco le sait, ce statut fait qu’il n’a pas totalement son destin entre ses mains. Même s’il décide de partir, les Cavs pourront « matcher » n’importe quelle offre venant d’une autre franchise, s’ils estiment que le prix en vaut la chandelle. Et ça tombe bien pour eux, parce qu’ils ne semblent pas vouloir lâcher leur guard. Après sa très belle saison 2020-21 (24,3 points, 4,4 passes, 47% de réussite dont 37% for three), c’est tout l’Ohio qui demande à voir ce que peut donner son association avec Darius Garland, maintenant que celui-ci a pris la mesure de la Grande Ligue. Tiens, d’ailleurs, on en connaît un qui n’a pas l’air contre cette association qui sent la poudre.

« C’est hors de mon contrôle, mais je l’espère bien sûr. » Darius Garland, meneur des Cleveland Cavaliers concernant la prolongation de son coéquipier Collin Sexton

Une déclaration qui est peut-être un détail pour vous, mais qui veut dire beaucoup. Plus que Garland, c’est tout le groupe des Cavs qui semble apprécier le dragster. D’autant que Sexton a lui aussi exprimé sa volonté de prolonger l’aventure il y a quelques semaines. Deux jeunes qui s’apprécient et veulent jouer ensemble dans une équipe bourrée de potentiel et ambitieuse, ça aurait de la gueule. Et si tout se passe bien dans les négociations, on pourrait donc voir ce backcourt mettre le feu à plus d’une défense aux States dans les prochaines années. Du côté de Cleveland, conserver Sexton serait un gros coup. L’élimination au Play-in a montré les limites actuelles de l’équipe de l’Ohio (offensivement notamment) et l’incertitude est grande autour du futur de Caris LeVert. Avec un backcourt enfin complet et en pleine progression, les Cavs feraient un pas de plus vers un retour en Playoffs et pourraient mettre le bazar dans le haut de la Conférence Est. Ils tiendraient aussi deux ball handlers de talent pour gérer le jeu de l’équipe, ce qui est nécessaire pour viser haut dans la NBA actuelle. On n’oublie pas non plus que la Draft de Collin Sexton est une des premières grosses décisions de l’ère Koby Altman. Pas sûr que le GM laissera son poulain mettre les voiles alors qu’il semblait en pleine ascension. Reste à savoir quelles sont les ambitions financières du bonhomme et combien les franchises intéressées mettront sur la table pour tenter de convaincre le guard de les rejoindre.

Le cas Collin Sexton va animer l’été des Cavs. Les deux parties seraient plutôt motivées pour poursuivre la route ensemble et la fameuse paire « SexLand » pourrait donc continuer de faire des heureux dans l’Ohio. Mais on n’oublie pas que nous sommes en NBA, il peut toujours se passer des choses tant que rien n’est officiel. Wait and see, donc.

Sources texte : cleveland.com, Hoops Rumors, Sports Illustrated