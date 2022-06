Depuis que l’affiche entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics a été officialisée, la hype autour de ces Finales NBA est immense. Et elle ne se limite pas aux passionnés de basket que nous sommes, puisqu’Adam Silver lui-même a reconnu être séduit. Le boss de la NBA salue particulièrement le retour des Warriors en Finales après 2 ans d’absence.

Avec déjà deux gros matchs aux scénarios et vainqueurs différents, ces Finales 2022 tiennent pour l’instant leurs promesses. Et quand on voit le répondant des deux rosters et l’enjeu de cette confrontation, on se dit qu’il y a moyen que la série dure. En tout cas, comme on pouvait s’y attendre avant ne qu’elle commence, cette série fait l’unanimité : parmi les fans, les médias, mais aussi dans les plus hautes instances de la Ligue. La preuve avec une petite décla d’Adam Silver himself. En introduction du Game 2 entre Warriors et Celtics, le Commissaire de la NBA a exprimé sa satisfaction de voir à nouveau les Warriors en Finales. Il a aussi expliqué pourquoi sur NBC Sports :

« C’est excitant. Pas seulement pour les fans des Warriors, mais pour les fans du monde entier. De toute évidence, c’est une équipe que les gens adorent regarder jouer. Ils jouent juste un style de basket très attrayant. Pour nous (la Ligue), quiconque arrive ici mérite sa place. Mais je pense que le retour en pleine forme de ces gars est une excellente chose pour le basket. »

C’est vrai que le retour des Warriors de Steph et Klay, après deux années bien compliquées à se remettre de blessures graves, offre un storytelling parfait. Quand, en plus, on connaît la cote d’amour des fans de basket en général pour cette équipe au style de jeu ultra spectaculaire, il y a moyen de se dire qu’on va passer des bons moments devant les matchs. Justement, comme le business n’est jamais loin en NBA, on en est où au niveau des audiences ? Eh bien cette dynamique autour des Californiens se confirme, puisque nombreux sont ceux qui ont choisi de se planter devant leur écran pour vivre la renaissance de cette équipe de Golden State en live. Un fort intérêt constaté pendant les Finales de la Conférence Ouest entre les Dubs et les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Selon le média américain The Mercury News, le Game 1 de cette série a tout simplement réalisé la plus grosse audience TV pour un match des Finales de Conférence depuis le Game 7 entre les Rockets et… les Warriors en 2018 (on vous avait prévenus, ils sont partout). Une moyenne de 6,5 millions de téléspectateurs sur la soirée, avec un pic à 7,5 millions et une augmentation de 38% par rapport aux Finales de Conf’ de l’année dernière. Des chiffres prometteurs en attendant les audiences de ces Finales NBA, qui prouvent encore la solidité de la fanbase des Californiens.

Adam Silver ne s’y trompe pas. Le retour des Warriors en Finales est une belle histoire qui semble se transformer en bonne nouvelle pour tout le monde : pour les fans, qui se régalent devant les exploits des Splash Brothers et de toute leur clique, les diffuseurs qui voient leurs audiences monter et la NBA qui en profite pour faire du business. Une bien belle conclusion pour cette première saison en configuration normale après les galères des deux dernières années.

Adam Silver says the Warriors back in the Finals is good for all basketball fans pic.twitter.com/Kn5YYWTtaq — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 5, 2022

Source texte : NBC Sports, The Mercury News