Rasheed Wallace rejoint Penny Hardaway (et Larry Brown) à l’université de Memphis : un banc all-time pour les Tigers, et la pression qui va avec ?

Penny Hardaway sait s’entourer décidément. Après avoir fait venir Larry Brown en tant que consultant, c’est donc Rasheed Wallace qui rejoint le banc des Memphis Tigers. L’université du Tennessee aura donc un parfum de Pistons 2004 l’an prochain, et si les jeunes veulent faire des conneries, ils ont désormais un sacré mentor.

Tout juste lauréat du Chuck Daly Award, Larry Brown vient d’arriver sur le banc pour aider Penny et du coup, pour rester dans le côté longévité, discipline, expérience, quoi de mieux que de faire venir… Rasheed Wallace. Eh si d’ailleurs vous pensiez que ce sera une première pour le Sheed au coaching vous vous trompez, puisqu’au cours de la saison 2013-2014 il avait alors été engagé dans le staff de Mo Cheeks aux Pistons en tant que conseiller pour les big men. Depuis 2019, l’ancien de Detroit est allé régulièrement entraîner les lycéens, à la Charles E. Jordan High School puis à la la North Carolina Good Better Best Academy, et c’est donc David Cobb de CBS qui nous a annoncé que l’ancienne tête brûlée de la Ligue rejoignait officiellement Penny Hardaway sur le banc des Tigers. Un ancien intérieur talentueux aux côtés d’un ancien meneur talentueux sur le banc depuis quelques saisons maintenant, bref si ça se débrouille pas trop mal au coaching, le tout avec les conseils du patron Larry Brown, ça peut être pas tout mal cette affaire.

Bon, dans l’idée, on se dit pourquoi pas, c’était loin d’être un peintre le Sheed sur les parquets. Le problème, c’est que ça parlait beaucoup sur le terrain, comme en témoignent par exemple ses 41 fautes techniques en… une saison, un record qui ne pourra jamais être égalé à cause des nouvelles règles. Et en dehors du parquet, Wallace était un sacré personnage aussi. On espère donc pour Memphis qu’il s’est assagi avec l’âge, parce que si monsieur est proche des joueurs, il pourrait leur donner quelques tips à la sauce Jail Blazers. On ne va pas être prêts quand les jeunes Tigers vont gueuler des grands « Ball don’t lie » et que trois gars vont prendre une technique sur la même action, mais d’un autre côté on voit bien le Sheed faire bosser sérieusement les grands et ça tombe bien, parce que l’équipe du Tennessee vient de faire venir le pivot Jalen Duren, tout simplement l’un des joueurs les mieux classés dans les rankings US. CBS nous rapporte aussi que l’université tente de faire venir le célèbre prospect Emoni Bates, qui hésite encore avec celle de l’Oregon, et quand on a un nom assez connu de la NBA comme Rasheed Wallace qui rejoint le coaching staff, ça a quand même de la gueule. Faudra juste pas lui filer une liasse de billets en scred comme avec Wiseman, hein Penny ? Pour rappel, ce sera la cinquième saison de Penny en tant que coach des Tigers, et les récents vainqueur du National Invitation Tournament ont maintenant pour objectif d’intégrer le tournoi NCAA. Et pour peu qu’Emoni Bates décide de signer pour eux, aux côtés de Duren et coachés par Penny, Larry Brown et le Sheed, les amateurs de basket universitaire devraient bien kiffer la saison des Tigres…

Le Sheed rejoint donc son ancien coach Larry Brown pour aider Penny Hardaway dans sa quête à la qualif’ au tournoi NCAA. On ne sait pas trop quoi penser de Rasheed en tant que coach, si ce n’est qu’on a hâte de voir si ça marche, mais quoi qu’il en soit, avec des noms comme ça sur le banc, nul doute que leur saison sera surveillée de près et si les résultats sont bons, la hype devrait suivre sans problème.

Source texte : CBS